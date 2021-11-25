İstanbul Kadıköy'de sokak tabelaları gören telefona sarıldı! Twitter'ı salladı
İSTANBUL'un Kadıköy ilçesinde sokak tabelalarını gören vatandaşlar telefona sarıldı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar gündem oldu.
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Kadıköy sokaklarında bir sosyal sorumluluk projesi hayata geçti.
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Proje, Kadıköy Belediyesi ve dijital içerik üreticisi Mossby tarafından “Kadıköy Yaşatır” sloganıyla geliştirildi.
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Proje kapsamında, kadına yönelik şiddete dikkat çekecek ve farkındalık yaratacak içerikte sloganlar ve mottolar hazırlandı.
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Hazırlanan içerikler sokak tabelalarına, brandalarla sokaklara ve stencil tekniğiyle duvarlara uygulandı.
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