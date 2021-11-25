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İstanbul Kadıköy'de sokak tabelaları gören telefona sarıldı! Twitter'ı salladı

İstanbul Kadıköy'de sokak tabelaları gören telefona sarıldı! Twitter'ı salladı

İSTANBUL'un Kadıköy ilçesinde sokak tabelalarını gören vatandaşlar telefona sarıldı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar gündem oldu.

İstanbul Kadıköy'de sokak tabelaları gören telefona sarıldı! Twitter'ı salladı

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Kadıköy sokaklarında bir sosyal sorumluluk projesi hayata geçti. 

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İstanbul Kadıköy'de sokak tabelaları gören telefona sarıldı! Twitter'ı salladı

Proje, Kadıköy Belediyesi ve dijital içerik üreticisi Mossby tarafından “Kadıköy Yaşatır” sloganıyla geliştirildi. 

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İstanbul Kadıköy'de sokak tabelaları gören telefona sarıldı! Twitter'ı salladı

Proje kapsamında, kadına yönelik şiddete dikkat çekecek ve farkındalık yaratacak içerikte sloganlar ve mottolar hazırlandı. 

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İstanbul Kadıköy'de sokak tabelaları gören telefona sarıldı! Twitter'ı salladı

Hazırlanan içerikler sokak tabelalarına, brandalarla sokaklara ve stencil tekniğiyle duvarlara uygulandı. 

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