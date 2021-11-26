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Öğretmenden skandal paylaşım! 'CHP'li öğrencilerin notlarını kırdım'

Öğretmenden skandal paylaşım! 'CHP'li öğrencilerin notlarını kırdım'

TRABZON Tevfik Serdar Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Osman Bayrak, 'CHP'li öğrencilerini' hedef alarak, "Notlarını kırdım" dedi. Ardından da paylaşımını sildi...

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Trabzon'de Tevfik Serdar Anadolu Lisesi'nde öğretmenlik yapan Osman Bayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP'li olduğunu öne sürdüğü öğrencilerini hedef aldı.

Osman Bayrak, CHP'li öğrencilerini hedef alarak, "Bugün CHP'li öğrencilerimin notundan kırdım" dedi ve '#YanındayızErdoğan', '#İyikivarsınErdoğan' etiketlerini kullandı.

Tepkilerin ardından paylaştığı mesajı silen Bayrak'a ilk tepki CHP Trabzon İl Başkanı Ömer Hacısalioğlu'ndan geldi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne çağrıda bulunan Hacısalioğlu, "Bu Tweet'i attıktan sonra sildiği söylenen eğer iddialar doğruysa kendisine öğretmen bile diyemeyeceğim bu şahıs hakkında Sayın İl Milli Eğitim Müdürü'nü göreve davet ediyorum" dedi.

Hacısalioğlu, şu soruları yöneltti:

- Bu kişi evlatlarımıza eğitim vermek için mi yoksa fişlemek için mi kadrodadır?
- Söylendiği üzere kendisiyle aynı görüşte olmayan öğrencilerin notu kırılmış mıdır?
- Eğer notları kırılmışsa sınav notları için yeniden değerlendirme yapacak mısınız?
- Bu kişi evlatlarımıza eğitim vermek için mi yoksa fişlemek için mi kadrodadır?
- Söyledigi üzere kendisiyle aynı siyasi görüşte olmayan öğrencilerin notu kırılmış mıdır?
- Eğer notları kırılmışsa sınav notları için yeniden değerlendirme yapacak mısınız?
- Asli görevini unutup siyaset peşinde koşan bu kişi hakkında idari soruşturma açacak mısınız?"

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