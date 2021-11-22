AUGİS sınav ücretleri 2021 ne kadar ne zaman yatar?

2022 yılında yapılacak olan sınavlarda görev alacak öğretmenler 2022 yılı sınav görevli ücretleri ne kadar olacak araştırması yapmaya başladı. Bu yıl AÖF, YKS, LGS, İOKBS, KPSS gibi sınavlar yapılacak. MEB, ÖSYM sınav görevli ücretleri! 2022 Gözetmen, salon başkanı, bina sorumlusu görev ücretleri...

Abone ol

2021-2022 eğitim öğretim yılında yüz yüze eğitimin başlaması ile birçok sınav yüz yüze olarak okullarda gerçekleştirilecek. 2022 yılında düzenlenecek sınavlar öncesinde öğretmenlerin en çok merak ettiği konuların başında sınav görevli ücretleri geliyor. Maaşlara yapılacak zamların yanında ek olarak sınavlarda gözetmen, salon başkanı, bina sorumlusu gibi görevlerde bulunacaklar alacakları ücretleri araştırıyor. Bu yıl AÖF, YKS, LGS, İOKBS, KPSS gibi bir çok sınav yapılacak. Peki 2022 sınav görevli ücretleri ne kadar? İşte açıklanan yeni miktarlar...

ÖSYM sınavlarında görev alabilmek için üniversite personeli veya MEB'de görevli olmak gerekiyor. Şartları taşıyan öğretmenler, sınav takvimlerini takip ederek Görevli İşlemleri Sistemi (GİS) üzerinden başvuru yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen sınavlarda gözetmen, salon görevlisi, gözetmen yardımcısı gibi görevlerde bulunmak isteyenler ise MEBBİS üzerinden müracaat edebilirler.

Yeni Sınav Görevli Ücretleri Duyurdu! Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım tarihlerinde Türkiye genelinde gerçekleştirilecek. Sınavlarda görevli olmak isteyen öğretmenler 12 Kasım 2021 (bugün son) AUGİS sistemi üzerinden görev talebinde bulunabilecek. Üniversiteden yapılan açıklamada görevli ücretlerinde yapılan artış açıklandı. İşte yeni görevli ücretleri;

Bina Sınav Sorumlusu 280 TL, Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı 230 TL, Salon Başkanı 200 TL, Gözetmen 170 TL,

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS): Üniversite sınavı olarak bilinen YKS sınavının bu yıl Haziran ayı içerisinde düzenlenmesi bekleniyor. Üç farklı oturumda yapılan sınava geçtiğimiz yıl 4 milyona yakın öğrenci katılmıştı.

Öğretmenler Alan Yeterlilik Testi, (AYT) Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) için görev talebinde bulunabilir. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Geride bıraktığımız memur alımları için sadece KPSS lisans oturumları düzenlenmişti. Bu yıl ek olarak KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavları da düzenlenecek. KPSS sınavında Genel Kültür-Genel Yetenek, Alan Bilgisi, ÖABT gibi birçok oturum bulunuyor.

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen LGS sınavları sayısal ve sözel olmak üzere 2. oturum şeklinde yapılıyor. 2021 yılında Haziran ayında yapılan sınavın bu yılda benzer tarihte düzenlenmesi bekleniyor.

İlk ve Ortaokul Bursluluk Sınavı (İOKBS) Devlet tarafından öğrencilere eğitim hayatlarında destek olmak amacıyla bursluluk sınavı düzenleniyor. Sınavda başarılı olan öğrencilere burs yardımı yapılıyor. Bu yıl düzenlenen İOKBS sınavında yaklaşık 1.5 milyon öğrencinin katılımıyla sınav yapılmıştı.

Sınav görevli ücretleri:

Henüz 2022 yılının görevli ücretleri açıklanmadı. Yeni yıl ile birlikte öğretmenlerin ek gelir kaynaklarından birisi olan sınavlarda görev alan öğretmenlerin alacakları ücretler belirlenecek. En son sınavlarda görev alan öğretmenlere verilen ücretlere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Bina Sınav Komisyon Başkanı 265,40 TL Bina Komisyon Üyesi: 237,47 TL Salon Başkanı 230, 48 TL Gözetmen: 223,50 TL Yedek Gözetmen: 167,63 TL E-Sınav Salon Başkanı: 181,60 TL E-Sınav Salon Gözetmeni: 167,62 TL

Bina Sınav Sorumlusu: 396 TL Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 264 TL Bina Yönetici Sınav Görevli Ücreti 264 TL Bina Yönetici Yardımcısı Sınav Görevli Ücreti 237 TL Salon Başkanı 237 TL Gözetmen 198 TL Yedek Gözetmen 158 TL