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Zonguldak'ta kesik baş cinayeti! Kardeşin evinde balta bulundu: Hak eden çeksin

Zonguldak'ta kesik baş cinayeti! Kardeşin evinde balta bulundu: Hak eden çeksin

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde beş gün önce başı bedeninden kesilip toprağa gömülmüş halde bulunan 71 yaşındaki Mustafa Keleş'in kardeşi Kamil Keleş İHA'ya konuştu. Keleş, hak edenin cezasını çekmesini istedi.

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Edinilen bilgiye göre geçen 21 Kasım günü Perşembe beldesine bağlı Dursunlar Köyü'nde yaşayan 71 yaşındaki Mustafa Keleş'in başı bedeninden kesilmiş ve toprağa gömülü halde bulunmuştu. Köylülerden alınan parmak izi ve DNA eşleştirmelerine ilişkin çalışmalar Adli Tıp Kurumu'nda sürerken olayın yaşandığı köy sessizliğini koruyor.
Olay günü hastanede tedavi gördüğünü acı haberi alınca apar topar köye geldiğini anlatan Mustafa Keleş'in kardeşi Kamil Keleş, katilin bulunmasını istedi.

İHA'ya konuşan Keleş, "Ölen Mustafa Keleş benim ağabeyim. Başımız sağolsun. Ben olay günü hastanede yatıyordum. Ağabeyim bu duruma geldikten sonra bana telefon ettiler. Olayı duyunca hastaneden taburcu olup köye geldim. Ağabeyimi kaybettik. Hak eden çeksin. Kim yaptıysa çeksin. Bir an evvel bulunsun. Biz de rahat edelim" diye konuştu.
Öldürülen Mustafa Keleş'in kardeşlerine ait evin deposunda bulunan balta da kriminal incelemeye alındı. Mustafa Keleş'in evinin yanı sıra kardeşlerinin evinde de detaylı arama yapıldığı öğrenildi.

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