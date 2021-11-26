Mücahit Birinci AK Parti MKYK WhatsApp grubundan çıkarıldı mı?

AK Parti MKYK üyesi Mücahit Birinci'nin MKYK'nın Whatsapp grubundan çıkarıldığı iddia edildi. Birinci sosyal medya hesabından olayın gerçeğini açıklarken, sorduğu soru akıllara takıldı.

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Son günlerde sosyal medya AK Parti MKYK üyesi Mücahit Birinci'nin partide görevli ve evli bir kadınla yaptığı iddia edilen WathsApp konuşmaları ve eine şiddet uyguladığı suçlamalarını konuşuyor. O mesajlaşmaların montaj olduğunu belirten Birinci, terör savcılığının o mesajları hazırlayan hakkında soruşturma başlattığını açıklamıştı.

AK Parti'nin MKYK Whatsapp grubundan çıkarıldı mı?

Bugün ise Mücahit Birinci'nin AK Parti MKYK'nın WhatsApp grubundan çıkarıldığı iddia edildi. Birinci sosyal medya hesabından MKYK'nın Whatsapp grubundan nasıl çıktığını anlatıp, bunun Cumhuriyet gazetesine nasıl sızdığını ya da sızdırıldığını sorguladı.

Telefon numaramı değiştirdiğim için...

Mücahit Birinci, "Telefon numaramı, bu alçakların paylaşması sonucu değiştirdiğim için MKYK Whatsapp grubundan otomatik olarak düştüm." açıklamasını yaptı.

Bu hadise Cumhuriyet gazetesine neden sızar?

Birinci Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sağolsun Fatih başkanımız aradı, geçmiş olsun dedi ve gruba tekrar kaydetti. Sorun şu: Bu derece basit ve teknik bir hadise Cumhuriyet Gazetesi'ne neden sızar?" ifadesini kullandı.