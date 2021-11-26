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Suriye sınırında askerimizin şehit olması olayında 5 gözaltı!

Suriye sınırında askerimizin şehit olması olayında 5 gözaltı!

Suriye’ye yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan kişilere müdahale esnasında şehit edilen Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç’in soruşturması kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, 1’inci Hudut Alayı 3’üncü Hudut Taburu Hilaltepe Hudut Karakolu sorumluluk alanından Suriye’ye yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan kişilere müdahale eden Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç’in şehit olmasıyla ilgili soruşturma kapsamında 5 kişi İl Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alındı.

Geçiş yapmalarına engel olan güvenlik güçlerine pompalı tüfekle ateş açarak Sedat Dinç'i şehit eden grupta bulunan 5 kişinin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.

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