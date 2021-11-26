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Olay yeri Osmaniye! Ehliyetsiz sürücü kaldırımdaki yayaları ezdi

Olay yeri Osmaniye! Ehliyetsiz sürücü kaldırımdaki yayaları ezdi

OSMANİYE’de sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın kaldırımdaki yayalara çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Ehliyetsiz sürücüsü Murat Ö. (17), gözaltına alındı.

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Kaza, saat 14.00 sıralarında Kadirli ilçesi Cengiz Topel Mahallesi Osmaniye Yolu'nda meydana geldi. Murat Ö., babasına ait 80 KD 881 plakalı hafif ticari araçla kent merkezine doğru giderken direksiyon kontrolünü yitirdi. Kaldırıma çıkan araç, hayvan yemi satan iş yerine girdi. Bu sırada kaldırımda yürüyen Bahattin Kuzu (72), eşi Kafiye Kuzu (67) ve Ziya Kesilmez aracın altında kaldı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Ziya Kesilmez, kurtarılamadı. Kazanın ardından sürücü Murat Ö., polis tarafından gözaltına alındı.

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