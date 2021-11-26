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Eski Özel Harekatçı Korkut Eken’den Osman Kavala açıklaması! 'Evet Sedat Peker'i gönderdim'

Eski Özel Harekatçı Korkut Eken’den Osman Kavala açıklaması! 'Evet Sedat Peker'i gönderdim'

Eski Özel Harekatçı ve MİT çalışanı Korkut Eken, Osman Kavala’nın yazılım şirketini yabancılara değil de bir Türk şirketine satması için Sedat Peker'i aracı olarak gönderdiğini doğruladı.

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Emekli Yarbay Korkut Eken, DW Türkçe'ye Sedat Peker'in hakkındaki Osman Kavala suçlamasıyla ilgili konuştu. "Evet, Sedat Peker'den yardımcı olmasını istedim, ancak..." diyen Korkut Eken, bunun karşılığında o şirketten para aldığı iddiasını ise yalanladı.

Emekli Yarbay, eski MİT Yöneticisi Korkut Eken, Sedat Peker'in hakkındaki suçlamalarıyla ilgili konuştu. Eken, iş insanı Osman Kavala’nın savaş uçakları yazılımı yapan firmasını Türkiye’deki bir yerli firmaya satması konusunda Sedat Peker’den yardımcı olmasını istediğini belirterek şunları söyledi:

Sedat Peker'den yardımcı olmasını istedim

"Üzerinden çok zaman geçti, tam hatırlamıyorum. Sanırım Mices diye bir şirket vardı. Onun lehine olması için konuştuğum doğru. Osman Kavala’yı o dönem Sedat Peker tanıyordu. Bu konuda yardımcı olmasını istedim."

200 bin dolar almadım

Eken, "Peki, bunun karşılığında 200 bin Dolar aldınız mı" sorusuna ise "Tamamen iftira. Para pul almadım. Böyle bir şey mevzu bahis değil" yanıtını verdi.  Eken, Türk şirketin başında "çok değerli" mühendisler olduğu için böyle bir şeyi istediğini de sözlerine ekledi.

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