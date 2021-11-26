BIST 1.768
DOLAR 12,50
EURO 14,12
ALTIN 724,97
HABER /  GÜNCEL

Emniyet'ten e-Devlet şifresi uyarısı! Şifresini çaldılar dublörüyle arsasını satacaklardı!

Emniyet'ten e-Devlet şifresi uyarısı! Şifresini çaldılar dublörüyle arsasını satacaklardı!

Gaziantep’te bir vatandaşın e-Devlet şifresini çalan dolandırıcılar dublör kullanıp vatandaşın arsasını satmaya çalışırken polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Abone ol

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son yılların en ilginç operasyonuna imza attı. F.D. isimli vatandaşın e-Devlet şifresini ele geçiren 4 şahıs, F.D.’nin e-Devlet sistemini kullanmasını önlemek için sistemi kendi cep telefonlarına tanımladılar.

F.D.’ye benzeyen bir dublör de kullanan şahıslar, F.D.'ye ait 5 buçuk dönüm arsayı satmak amacıyla Şahinbey Tapu Dairesine gitti. Dolandırıcılar, satış işlemlerinin yapıldığı esnada polisin düzenlediği operasyon ile kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan 4 kişi hakkında adli işlem başlatılırken, dolandırıcıların arsa satışı için bir kişiden de 100 bin lira kaparo aldıkları belirlendi.

e-Devlet şifresi uyarısı

Yaşanan dolandırıcılık olayının ardından yazılı açıklama yapan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, e-Devlet şifresinin önemine dikkat çekerek, dolandırıcılık olaylarına karşın şüpheli bir olay yaşanması halinde vatandaşların derhal 112 Acil Çağrı Merkezine başvurmaları ya da en yakın kolluk birimine gelerek ihbarda bulunmaları gerektiğini hatırlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Bekir Pakdemirli: 13 milyon 846 bin 485 TL'lik destek ödemesi hesaplara aktarılmaya başlandı
Bakan Bekir Pakdemirli: 13 milyon 846 bin 485 TL'lik destek ödemesi hesaplara aktarılmaya başlandı
Bitcoin ile kâr elde edebilirsiniz
Bitcoin ile kâr elde edebilirsiniz
İlaca yüzde 35 zam sinyali! 645 ilaçta sıkıntı var: Zararına satıyoruz artık...
İlaca yüzde 35 zam sinyali! 645 ilaçta sıkıntı var: Zararına satıyoruz artık...
Faik Öztrak: Hemen seçim için meydanlara iniyoruz
Faik Öztrak: Hemen seçim için meydanlara iniyoruz
Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın estetiksiz hali herkesi şaşırttı!
Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın estetiksiz hali herkesi şaşırttı!
Altında 650 lira tahminini tutturan Haluk Özdil'den yatırımcıya uyarı: Asıl yatırımı tohuma, tarıma yapın!
Altında 650 lira tahminini tutturan Haluk Özdil'den yatırımcıya uyarı: Asıl yatırımı tohuma, tarıma yapın!
Biontech'ten yeni varyant açıklaması Yeni aşı mı geliyor?
Biontech'ten yeni varyant açıklaması Yeni aşı mı geliyor?
İngiltere Hamas'ı 'terör örgütü' ilan etti
İngiltere Hamas'ı 'terör örgütü' ilan etti
Olay yeri Osmaniye! Ehliyetsiz sürücü kaldırımdaki yayaları ezdi
Olay yeri Osmaniye! Ehliyetsiz sürücü kaldırımdaki yayaları ezdi
Suriye sınırında askerimizin şehit olması olayında 5 gözaltı!
Suriye sınırında askerimizin şehit olması olayında 5 gözaltı!