Rus siyasetçiden şok iddia: Batı, Erdoğan’ı ortadan kaldırmak istiyor

Rusya Siyasi Araştırmalar Enstitüsü Direktörü Sergey Markov, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ABD ve AB tarafından istenmediğini öne sürdü.

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Türk Lirası’ndaki değer kaybı Rus siyasetçiler tarafından da yakından takip ediliyor.

Rusya Siyasi Araştırmalar Enstitüsü Direktörü, eski Duma milletvekili Sergey Markov, Türkiye’deki gelişmeleri Sputnik’e değerlendirdi.

Markov, döviz kurlarındaki artışın ardından yaşanan gelişmeleri şöyle yorumladı:

“Öncelikle şunu kaydetmek gerekir ki, bu protestolar Batı medyasında yazıldığı kadar büyük değil. İkincisi, protestolar sadece büyük şehirlerde yapılıyor. Son yerel seçimlerde, 10 büyük şehirden 8’inde muhalefet kazanmıştı. Dolayısıyla ülkenin diğer kısmı, büyük şehirlerin dışında kalan bölgeler sakin kalıyor. Yani taşranın Erdoğan’dan yana olduğunu ve partisini desteklediğini söyleyebiliriz.”

Batı’nın, Türkiye’de istikrarsız bir ortam olmasından hoşnut olduğunu iddia eden Markov, ''Şüphesiz bugün iktidara gelebilecek muhalefet ABD ve AB’den yana. Batı da diğer her şeyin yanında Rusya'yla iyi ilişkilere sahip olduğu için Erdoğan’ı ortadan kaldırmak istiyor'' diye konuştu.

‘Erdoğan, gerçek desteği sadece Moskova ve Pekin’den alabilir’

Türkiye’nin Rusya ve Çin’le daha sıkı ilişkiler içinde olması gerektiğini savunan Rus analist, şöyle devam etti:

“Her şey şansa bırakılırsa iki yıl sonra Erdoğan, şu anda Lukaşenko’nun bulunduğu duruma düşebilir. İçeride protestolar, dışarıda yaptırımlar. Erdoğan gerçek desteği sadece Moskova ve Pekin’den alabilir. Türkiye, Avrasya Ekonomik Birliği’nin üyesi olabilir. Bu, Rusya ve Türkiye’yi çok güçlendirir.”