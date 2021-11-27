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Tuzla tersanesinde gemi yangını Dumanlar yükseliyor

Tuzla tersanesinde gemi yangını Dumanlar yükseliyor

Tuzla tersanesinde bir gemide yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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TUZLA tersanesinde bir gemide yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Tuzla'da bulunan bir tersanede bakıma alınan Panama bandıralı T-MARN isimli 100 metre uzunluğundaki kuru yük gemisinin kazan dairesinde saat 10.50 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede geminin ön kısmını sıçradı. Dumanların büyümesi üzerine tersanede çalışanlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Çevre ilçelerden de gelen itfaiye ekipleri, geminin kazan dairesinde köpüklü su ile müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerin bir saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Yangında yaralı ve can kaybı olmadığı öğrenilirken, gemide hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırıyor. 

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