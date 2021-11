İş görüşmesine giden oyuncuya cinsel saldırı! 'Görüntüleri paylaşırım' tehdidi: Defalarca...

İSTANBUL'da geçtiğimiz nisan ayında iş görüşmesine giden tiyatro oyuncusu A.Ç.'ye (24) cinsel saldırıda bulunduğu ve o anları telefonuna kaydederek "Yaşananları birine söylersen bu görüntüleri paylaşırım" dediği iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık E.T.'nin (28) davasında mütalaa açıklandı.

Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık E.T. getirildi. Müşteki A.Ç. ise duruşmaya adli görüşme odasından Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada müşteki A.Ç.'nin avukatı Özge Büşra Boyoğlu ile sanık avukatı Erkan Koç da hazır bulundu. Sanık E.T. savunmasında müştekiyi daha önceden tanıdığını ve kendi rızasıyla birlikte olduğunu iddia ederek, suçlamayı kabul etmedi. Mahkeme başkanının sorusu üzerine sanık E.T. emniyette verdiği ifadesini kabul etmeyerek, telefonundaki yazışmaları da reddetti.



Müşteki A.Ç. ise ifadesinde iş aradığını, sanığın kendisine 'Emlak ofisim var' diyerek sosyal medyadan iş teklifinde bulunduğunu ve Sancaktepe'ye çağırdığını söyledi. Sanıkla önce Kaymakamlık önünde buluştuğunu belirten A.Ç., sanığın 'Ofise geçelim' diyerek kendisini derme çatma bir ofise götürdüğünü ve boğazını sıktıktan sonra 'Seni öldürürüm' diyerek cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi. Sanığın cinsel saldırısını telefon kaydına aldığını belirten A.Ç., sanığın kendisine "Yaşananları birine söylersen bu görüntüleri paylaşırım" dediğini söyledi. A.Ç. "Defalarca kaçmaya çalıştım fakat bir kez olsun bileğimi bırakmadı ve beni yalnız bırakmadı. Ona vurmayı da düşündüm ancak kaçamazsam ya da alt edemezsem öleceğimi biliyordum" dedi.



Tuvalete gitme bahanesiyle bir kafeye girdi

Müşteki A.Ç. sanıkla birlikte dışarı çıktıktan sonra tuvalete gitme bahanesiyle bir kafeye girdiğini, orada yaşadıklarını anlattığını ve sanığın da bu durumu görerek koşarak uzaklaştığını söyledi. A.Ç. sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Müşteki avukatı Özge Büşra Boyoğlu, olaya ilişkin delillerin dosyada olduğunu belirterek "Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz. Şikayetçiyiz" ifadelerini kullandı. Sanık avukatı Erkan Koç ise "Müşteki tanımadığını söylediği birisinin evine iş görüşmesi diyerek tek başına gitmiştir. Tanımadığı birisinin evine insan tek başına gitmez, yakınlarıyla giderdi. Evin durumunun kötü olduğunu görünce de eve girmemeliydi" diyerek müştekinin anlattıklarının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu iddia etti.



"Onun bana attığı mesajların da araştırılmasını istiyorum"

Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki mütalaasında suç unsurlarının sabit olduğuna kanaat getirerek "Nitelikli cinsel saldırı", "Cinsel saldırı amacıyla cebir ve tehditle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Şantaj" ve "Özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçlarından 18 yıl 6 aydan 31 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Mütalaada sanık E.T.'nin "Basit yaralama" suçundan ise beraat etmesi talep edildi. Sanık avukatı mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep etti. Mütalaaya karşı söz verilen sanık E.T. ise üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek "Ben böyle bir şey yapmadım. Onun bana attığı mesajların da araştırılmasını istiyorum" dedi.



Duruşma ertelendi

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na müzekkere yazılarak sanığın telefonunu arayan ve aradığı kişilerin baz istasyonu bilgilerini içerir dökümlerin mahkemeye gönderilmesini istedi. Sanık avukatının mütalaaya karşı savunma hazırlaması için süre veren heyet, sanık E.T.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.



İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede müşteki A.Ç.'nin çalışmak için iş aradığı sırada sanık E.T. ile sosyal medya üzerinden görüştüğü anlatılıyor. Sanık E.T.'nin müşteki A.Ç.'yi iş görüşmesi için 12 Nisan 2021'de Sancaktepe'ye çağırdığı anlatılan iddianamede, sanığın müştekiye önce cinsel tacizde bulunduğu, müşteki A.Ç.'nin olay yerinden uzaklaşmak istemesi üzerine sanığın 'Seni öldürürüm, buradan çıkamazsın, bağırsan da seni duyan olmaz' diyerek cinsel saldırıda bulunduğu belirtiliyor.



16 yıl hapis talebi

İddianamede sanık E.T.'nin müştekiye cinsel saldırıda bulunduğu anları da şantaj yaparak telefonuna kaydettiği ifade ediliyor. Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda ise müşteki A.Ç.'nin çamaşırlarında yer alan spermin sanık E.T.'nin DNA'sıyla uyumlu olduğunun tespit edildiği vurgulanıyor. İddianamede sanık E.T.'nin "Nitelikli cinsel saldırı", "Kasten yaralama", "Özel hayatın gizliliğini ihlal etme", "Cinsel saldırı amacıyla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Şantaj" suçlarından toplamda 16 yıl 10 aydan 31 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.



"Hiç kullanmadığım bir hesaptan, hiç olmayan mesajları öne sürdü"

Duruşmanın ardından DHA'ya konuşan müşteki A.Ç., olay günü oraya iş başvurusu için gittiğini ve tiyatro oyuncusu olduğunu kaydederek, orada alıkonulmak istendiğini, ölüm tehdidiyle cinsel saldırıya uğradığını söyledi. A.Ç. "Duruşma esnasında karşı tarafın avukatı yaşadığım olayı, kendi isteğimle gitmemle beni suçladı, ofisin çok izbe durumda olduğu halde orada durmamla suçladı. Üstelik yan tarafta bir sürü dükkan olmasına rağmen bağırmamamla ve kaçmamamla beni suçladılar. Bunun gönül rızasıyla bir ilişki olduğuna dair bana suçlamalarda bulundular. Ayrıca sanık yalan ifadelerde bulundu. Hiç kullanmadığım bir hesaptan, hiç olmayan mesajları öne sürdü" ifadelerini kullandı.



"Bu davanın ben ve benim gibi kadınlara umut olmasını diliyorum"

Sanığın telefonunda çıkan görüntülerden, DNA'sının tutmasına kadar dosyada birçok delil olduğunu vurgulayan müşteki A.Ç. "Çok şükür ki, delillerim ortada çünkü hemen polise gittim. Zaten yapılması gereken şey de bu, bir kadının hemen gitmesi. Zor biliyorum ama hemen gitmek gerekiyor ki, bu şekilde sonuçlanabilsin. Umudum yüksek inşallah hak ettiği cezayı alacak. Zaten adalete güveniyorum. Bu davanın ben ve benim gibi kadınlara umut olmasını diliyorum" dedi.



"Beni uzun süredir takip ediyormuş"

A.Ç. sanıkla karşılaşmak istemediği için adli görüşme odasından duruşmaya katıldığını belirterek, sözlerini şu şekilde sonlandırdı: "Ne ben sanıkla karşılaşmak istiyorum ne de sanığın bizden birilerini görmesini istiyorum. Sanığın yakınları oradadır diye bizi görmelerini istemedik. Çünkü benim bir kız kardeşim var, ailem var. Bu şahıs anladığım kadarıyla beni uzun süredir takip ediyormuş. Kendisi tutuklandı ama ben korkuyorum. Eve bir postacı geliyor ama ben postaneye gidip gerçekten postacı olup olmadığını sorgulatır hale geldim. Umuyorum ki, bu korkularım son bulacak. Ne zaman cezasını alırsa o zaman korkularım son bulacak inşallah"