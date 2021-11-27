BIST 1.776
DOLAR 12,37
EURO 14,01
ALTIN 713,05
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Erzincan'da taksi fiyatları zamlandı! İşte yeni tarife....

Erzincan'da taksi fiyatları zamlandı! İşte yeni tarife....

ERZİNCAN’da taksi fiyatları zamlandı. Taksimetre açılış ve kilometre ücreti 6.50 TL'ye çıktı.

Abone ol

Erzincan taksi fiyat listesi Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından 11 sayılı kararla kabul edildi. Taksimetrelerini güncelleyen taksiciler yeni tarifeye geçti. Onaylanan taksi fiyat listesine göre, taksimetre açılış ücreti 6.50 TL, saat ücreti 35 TL, kilometre ücreti 6.50 TL, yolculuk başı en az ücret 20 TL’ye yükseldi. Birim zaman aralığı 1 dakika, birim mesafe aralığı ise 100 metre oldu.

İlgili Haberler
Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'dan yüzde 100 zam talebi Milyonlarca çalışanın gözü zamda! 2022 asgari ücrette kim, ne bekliyor? 2022 yılı vergi, ehliyet harcı, pasaport harcı trafik cezası zamları belli oldu! Yüzde 36'ya varan yeni ücretler... İlaca yüzde 35 zam sinyali! 645 ilaçta sıkıntı var: Zararına satıyoruz artık... TTBP Başkanı duyurdu! Alkole yüzde 5 zam geldi: Daha büyüğü kapıda Zam yağmuru simiti de vurdu! Yarım halde satılmaya başlandı
ÖNCEKİ HABERLER
Neşet Ertaş'ı 'Hoş geldiniz' diyen robota çevirdiler aile isyan etti: Panayır sanatçısı gibi
Neşet Ertaş'ı 'Hoş geldiniz' diyen robota çevirdiler aile isyan etti: Panayır sanatçısı gibi
Bitcoin ile kâr elde edebilirsiniz
Bitcoin ile kâr elde edebilirsiniz
Tuzla tersanesinde gemi yangını Dumanlar yükseliyor
Tuzla tersanesinde gemi yangını Dumanlar yükseliyor
Oltu Çayı'nı görenler tedirgin oldu beyaz köpük ve koku korkuttu
Oltu Çayı'nı görenler tedirgin oldu beyaz köpük ve koku korkuttu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'a gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'a gitti
Dolar 20 TL olur! Murat Kelkitlioğlu 'kına yakarsınız' dedi isyan etti
Dolar 20 TL olur! Murat Kelkitlioğlu 'kına yakarsınız' dedi isyan etti
Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'dan yüzde 100 zam talebi
Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'dan yüzde 100 zam talebi
MSB duyurdu: Barış Pınarı'na sızmaya çalışan 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu: Barış Pınarı'na sızmaya çalışan 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi
MEB' bir ayda 3 bin 200 okula açtı! Mahmut Özer duyurdu: 2022'de açılmadık okul kalmacak
MEB' bir ayda 3 bin 200 okula açtı! Mahmut Özer duyurdu: 2022'de açılmadık okul kalmacak
Dolar fiyatları uçtu satın alma düşecek! TESK Başkanı Palandöken taksit sayısı için uyardı
Dolar fiyatları uçtu satın alma düşecek! TESK Başkanı Palandöken taksit sayısı için uyardı