2022 yılı vergi, ehliyet harcı, pasaport harcı trafik cezası zamları belli oldu! Yüzde 36'ya varan yeni ücretler...
Vergi, harç ve cezalara 2022'de uygulanacak zamlar belli oldu. Pasaport harcı, ehliyet çıkarma harcı, trafik cezası ücretleri, korsan taksi kullanma cezaları yüzde 36'ya yaklaşan zamlarla yükselecek.Abone ol
2022'deki vergi, harç ve cezalara uygulanacak zam oranları Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Tebliği'yle belli oldu. Buna göre, 2021 yılında 9,11 olan yeniden değerleme oranı bu yıl yüzde 36,20 oldu. Pasaport harcından ehliyete, motorlu taşıtlar vergisinden trafik cezalarına kadar pek çok vergi kalemi yüzde 36.20 oranında artacak. .
Hem 2021 yılına ait son geçici vergi dönemi için hem de 2022 yılı için geçerli olacak artışa göre; pek çok vergi kalemi, resmî harçlar ve Damga Vergisi ile trafik para cezaları, değerli kâğıt bedelleri yüzde 36,20 artacak.
Erdoğan'ın düşürme yetkisi bulunuyor
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bu rakamı düşürme ve artırma yetkisi bulunuyor. Ancak değişiklik olmaması durumunda yeni yılda Motorlu Taşıtlar Vergisi, ehliyet-pasaport harçları ve trafik cezaları bu oranda artış gösterecek.
Buna göre 2 bin 6 TL olarak tahsil edilen yurt dışından getirilen telefon harcı 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren 2 bin 737 liraya yükselecek.
Resmi Gazete'de karar şu ifadelerle yer aldı; "Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir.
Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2021 yılı için % 36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak tespit edilmiştir.
Bu oran, aynı zamanda 2021 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.
Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan Tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır. Tebliğ olunur."
Nasıl yansıyacak?
Yeniden değerleme oranı aynen uygulanırsa pasaport harçları 1 Ocak'tan itibaren şu şekilde belirlenecek.
Süresi 6 ay olanlar için 339 lira
1 yıl olanlar için 452 lira,
2 yıl olanlar için 738 lira,
3 yıl olanlar için 1048 lira
3 yıldan fazla süreli olanlar için 1477 lira.
Ehliyet harcı
2021'de 820 lira olan B sınıfı ehliyet harcı 2022 yılında bin 116 liraya çıkacak. A sınıfı ehliyet harçları ise 272 liradan 320 liraya yükseldi.
Trafik cezaları
Yeniden değerleme oranı eğer yüzde 36,2 olarak belirlenirse trafik cezaları 2022 yılında şöyle olacak:
166 TL
Ruhsat bulundurmayanlar
Plakayı farklı yere takanlar
196 TL
Emniyet kemeri takmayanlar
Park ve duraklama yasaklarına uymayanlar
Kavşaklarda geçiş hakkına uymayanlar
Kask takmayanlar
Kurala uymayan yayalar
Rahatsız edecek düzeyde yüksek sesle müzik dinleyenler
392 TL
Engelli parkını zaptetme
427 TL
Seyir halinde cep telefonu kullananlar
Kırmızı ışıkta geçmek
Hız limitini yüzde 30 aşanlar
Muayene yaptırmayanlar
607 TL
Korsan taksi tercih eden yolcular
739 TL
Geçersiz ehliyetle araç kullananlar
760 TL
Plakanın şekliyle oynayanlar
826 TL
Tehlikeli maddeyi izinsiz taşıyanlar
860 TL
Yayaya öncelik vermeyenler
1137 TL
Kış lastiği kuralına uymayanlar
1823 TL
Alkollü araç kullananlar
Aracına çakar takanlar
Hız limitini yüzde 50 aşanlar
1823 – 9125 TL
Korsan yolcu taşıyanlar
3091 TL
İkinci kez alkollü yakalananlar
3091 TL
Tescilli aracı plakasız kullananlar
3674 TL
Ehliyetsiz araç kullananlar
9125 TL
Aracıyla keyfi spin atan, drift yapanlar
9410 TL
Uyuşturucu alarak araç kullananlar
408 – 502 TL
Araç yükleme kurallarına uymayanlar
IMEI kayıt tutarı
Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınan maktu vergi tutarı yeniden değerleme oranı nispetinde artırılacak. Bu kapsamda tahsil edilen maktu vergi tutarı 2022 yılı için 117 lira olarak belirlenecek. Yurtdışından yolcu beraberinde getirilen telefonlardan alınan IMEI kayıt harcı tutarı 2021 yılında 2 bin lira iken, gelecek yıl 2 bin 772 liraya çıkacak.
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV, 1-3 yaş)
Silindir hacmi 1.300 cc ve altındakiler: 1.051 TL-1261 TL, 1.431,46 TL-1.1717,48 TL
1.301 cc-1.600 cc: 1.830 TL-2 bin 197 TL, 2 bin 492,40 TL-2 bin 992,34 TL
4001 cc ve üzerindekiler: 45 bin 932 TL-50 bin 107 TL, 62 bin 559 TL-68 bin 245,74 TL
Yeniden Değerleme Oranı nedir?
Yeniden Değerleme Oranı, Vergi Usul Kanununun 298’inci maddesine göre hesaplanıyor.
Yeniden Değerleme Oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayından bir önceki yılın aynı dönemine göre ÜFE’de meydana gelen ortalama fiyat artış oranını ifade ediyor.