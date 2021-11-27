Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkmenistan'a gidiyor! Yerine Fuat Oktay vekalet edecek
Resmi Gazete'de yayımlanan tezkereye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkmenistan'a yapacağı ziyaret boyunca Cumhurbaşkanlığı makamına Fuat Oktay vekalet edecek.Abone ol
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan tezkerede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 27-28 Kasım tarihleri arasında Türkmenistan'a yapacağı ziyaret boyunca Cumhurbaşkanlığı makamına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın vekalet edeceği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan tezkerede "27-28 Kasım tarihlerinde Türkmenistan'a ziyarette bulunacağımdan, dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106'ncı maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecektir" denildi.