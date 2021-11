AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk: Döviz 5 liraya düşerdi ama geleceği kaybederdik

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, "Hükümet popülist politikalar yapsaydı ki çok kolaydı; faizi 2 puan artırırdı, döviz 5 liraya düşerdi, belki günü kurtarırdık ama geleceği kaybederdik." dedi.

Cumhurbaşkanlığının 2022 yılı bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerinde milletvekilleri söz aldı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni, "itiraz, ihtiras ve çöküş rejimi" olarak nitelendirerek, "Bir devleti çöküşe gönderen bir rejimin içindeyiz." görüşünü savundu.

BM İnsani Gelişmişlik Endeksi'ne göre 2020 listesindeki ilk 10 ülkenin tamamının parlamenter rejimle, son 10 ülkenin ya başkanlık ya da yarı başkanlık sistemiyle yönetildiğine dikkati çeken Özel, "Bugün geldiğimiz noktada bir tek kişi hem yasamanın hem yürütmenin hem yargının başı olarak kendisini görüyor ve öyle davranıyor. Kimin hapse gireceğine bizim dünya liderimiz, kimin hapisten çıkacağına dünyanın diğer liderleri karar veriyor." ifadelerini kullandı.

İktidar yetkililerinin "ekosistem" ifadesini eleştiren Özel, "5 tane canavarın, bir adam ve çevresindekilerin semirdiği, büyüdüğü, her şeyi yalayıp yuttuğu, geri kalan herkesin süründüğü, avucunu yaladığı bir sisteme ekosistem denmez. Bu olsa olsa egosistemdir." yorumunu yaptı.

Özel, ekonomi politikasında paradigma değişikliğinin itiraf edildiğini öne sürerek, "Cumhurbaşkanı'nın kendi açıklamasıyla tüm parametreler değişmiştir. Buraya geliş sebebiniz olsa olsa bu bütçeyi geri çekmek olabilir. Alın, gidin ve yeni paradigmaya ve yeni parametrelere uygun bir bütçe getirin." dedi.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati'nin sosyal medya hesabından yaptığı, "düşük faiz yüksek üretim hacmine dayanan temel politika ekseninde yüksek istihdam, yüksek ihracat, düşük cari açık ve düşük dış borç" açıklamasına işaret eden Özel, burada "ucuz iş gücü"nün vurgulandığını ileri sürdü.

Bunun, emeğin ucuzlaşması anlamına geldiğini savunan Özel, "Çin'den düşük asgari ücretle çalışmak demek. Siz, doları 15 lira yaparsanız dolar 6 lirayken belirlenmiş asgari ücretle bu durumun ucuz iş gücü olduğunu cümle alem biliyor." ifadelerini kullandı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'ye yatırım yapmak üzere ayırdığı 10 milyar dolarlık fona ilişkin Özel, "Dün darbenin finansörü bugün A Protokolle karşılanıyor, önüne halılar seriliyor, imzalar atılıyor, alkışlar yapılıyor. Buraya mı düştük, buraya mı geriledik? 15 Temmuz'un finansörlerine eğer el açıyorsak bu benim ulusal onuruma dokunuyor. Bunun bir tarifesi varsa Fetullah Gülen'i affetmenin dolar üzerinden tarifesi nedir? Onu da siz açıklayın Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı." diye konuştu.

"Koordinasyonu sağlayacak Beştepe'de bir atama yapılmalı"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, yüksek kurun faziletlerini anlatmanın yanlış olduğunu savunarak, "Bu politikalar, Türkiye'yi ırgat ülke yapma politikasıdır. Biz ırgat olmaya talip olmayalım. Eğer bir şey olacaksak, bu millet, bu dünyanın efendisi olmaya çalışalım." değerlendirmesini yaptı.

AK Parti hükümetlerinin 600 milyar dolar civarında dış tasarruf kullandığını ancak bu kaynağı üretken alanlara yatırmadığını ileri süren Usta, "Eğer biz geçmiş dönemdeki paraları, o kullandığımız net 600 milyar doları üretken alanlarda kullanabilseydik, üretim kapasitemizi artırmakta kullanmış olsaydık bu borçları ödeyebilecektik." ifadesini kullandı.

Kalkınma Bakanlığının kaldırılıp Strateji ve Bütçe Başkanlığına dönüştürülmesinin doğru bir karar olduğunu belirten Usta, "Eksik yapılan şey, bu koordinasyonu sağlayacak, Maliye Bakanlığıyla, Ticaret Bakanlığıyla, Merkez Bankasıyla, Sanayi Bakanlığıyla koordinasyonu sağlayacak Beştepe'de bir atamanın yapılması lazım, onun da doğru olanı bir Cumhurbaşkanı Yardımcısıdır. Ofisi neresi olacak? Ofisi, Strateji ve Bütçe Başkanlığı olacak, her şeyi yapar orası." önerisinde bulundu.

"Türkiye ekonomisi giderek daha güçlendi"

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, Türkiye'nin bir taraftan yüksek oranda büyüme sağlarken, diğer yandan bütçe açığında ve cari açıkta da önemli oranda düşüş sağlamayı başardığını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cari dengede yaşanan iyileşme ülkemizin dış finansman ihtiyacının azalmasına, aynı zamanda da yapısal cari açığın kapatılmasına katkı sağlayacaktır. Aşılamayacak sorunumuz, çözülemeyecek problemimiz yoktur. Önemli olan milli birlik ve beraberliğimizin muhafazasıdır, güçlü demokrasi, siyasi istikrardır, Türkiye'yi kaosa sürüklemek isteyenlere, amaçları uğruna ülkemizi yangın yerine çevirmekten çekinmeyenlere fırsat verilmemesidir. Kısa vadede dalgalanmalara rağmen makroekonomik veriler dikkate alındığında küresel ölçekteki gelişmeler, mukayeseli değerlendirmeler Türkiye ekonomisinin giderek daha güçlendiğini, Türkiye'nin çekici bir ülke olmaya devam ettiğini ortaya koymaktadır."

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden geriye dönüşün olmayacağının altını çizen Aksu, "Türkiye, Cumhur İttifakı birlikteliğinde, milli hedefler doğrultusunda kararlılıkla yoluna devam edecektir. Türkiye'yi küstahça hizaya getirmek için tertip içine girenlere, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde, Libya'da, Karabağ'da, Mavi Vatan'da ve terörle mücadelede elde edilen kazanımlardan taviz vermemizi arzulayanlara karşı milletimizin yanındayız, devletimizin arkasındayız." diye konuştu.

"Ekonomide bir paradigma değişikliği söz konusu"

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, para piyasalarında dalgalanma olduğuna işaret ederek, "Görülüyor ki ekonomide bir paradigma değişikliği söz konusu. Bugüne kadar Türkiye yüksek faiz, düşük kur ile giderken, bu paradigma değişikliği ile beraber Türkiye yeni bir döneme giriyor." yorumunu yaptı.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati'nin açıklamalarına işaret eden Öztürk, döviz, faiz, altın üçgeninde dönen ekonomik dolaşımın, üretim, ihracat, istihdam zeminine çekilmeye doğru bir politika değişikliği olduğunu dile getirdi.

Muhalefetin "Enflasyonun altında faiz olur mu?" sorusu üzerine Öztürk, ABD'de yüzde eksi 5,6, Polonya'da yüzde eksi 5,2, Almanya'da yüzde eksi 4,3, İngiltere'de yüzde eksi 3,9 olmak üzere enflasyonun altında faiz politikası izlediklerini anlattı.

Merkez Bankasının aldığı kararların, ekonomi çevrelerinde tepkiye neden olduğunu belirten Öztürk, "Hükümet, bu paradigma değişikliğinin siyasi, sosyal, ekonomik sonuçlarını sandıkta karşılamaya hazır ki böyle bir politikaya gitti. Demokrasi böyle bir şey. Onun için tahammül, sabır ve zaman." dedi.

Öztürk, muhalefetin "Bütçe geri çekilsin" önerisine, "Bu iddia geçersizdir. Bütçede asıl olan, belirli ihtiyaçların karşılanması yani yatırımların yapılmasıdır. Harcamalarda bazı maliyetler elbette artacak ama bu ekonomik gelişmeler bütçe gelirlerini de artıracak. Biz inanıyoruz ki; 2022 yılında da ülkemiz güçlü bir büyüme performansı göstererek, orta vadeli programlarda hedeflediğimiz yüzde 9'un üzerinde büyüyecektir." karşılığını verdi.

Öztürk, "Hükümetimiz, orta vadeli programdaki büyüme hedeflerinden ve bütçe disiplininden taviz vermeyerek, vazgeçmeyerek milletimize hizmet etmeye devam edecektir." dedi.

Türkiye'nin uluslararası alanda mücadele verdiğini, burada geri adım atanın bu mücadeleyi kaybedeceğini vurgulayan Öztürk, muhalefetin "Getirin sandığı" çağrılarına, "Yenilen pehlivan güreşe doymaz" atasözünü hatırlatarak yanıt verdi.

Öztürk, "Hükümet popülist politikalar yapsaydı ki çok kolaydı; faizi 2 puan artırırdı, döviz 5 liraya düşerdi, belki günü kurtarırdık ama geleceği kaybederdik. Dolayısıyla AK Parti hükümetleri, Sayın Cumhurbaşkanımız hiçbir dönemde popülist politikalar yapmamıştır, tevessül etmemiştir, acı olsa da bazı acı reçeteleri uygulamıştır. İşinizi kolaylaştırmış olabilir size göre ama neticede ak mı kara mı yakında göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Türkiye'nin enflasyon, faiz, kur sarmalında olduğunu öne sürerek, "1 trilyon 250 milyar vergi toplayacaksınız garibandan. Nereye gidiyor? Her 5 lira verginin 1 lirası güvenlik bütçesine gidiyor, silahlara gidiyor. Yine her 5 lira verginin 1 lirası faize gidiyor. Yine her 5 lira verginin 1 lirası israfa ve yandaşlara gidiyor. Geriye kaldı 2 lira artı bütçe açığıyla birlikte geri kalan da 84 milyonun emeklisine, memuruna, işçisine rızkını çıkarmak için koyacağız, o da rızkı çıkarabilirlerse." ifadelerini kullandı.

Yeni ekonomi politikasına işaret ederek, "Dünyada böyle bir programı gerçekleştirmiş tek bir ülke var mı?" diye soran Paylan, Türkiye şartlarında bu iddiayı gerçekleştiren tek bir ülke varsa milletvekilliğinden istifa edeceğini söyledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, vefat eden eski Sosyal Güvenlik Bakanı Hayrettin Uysal için TBMM'de düzenlenen törene katılmak için görüşmelere ara verdi.

Verilen aranın ardından milletvekilleri konuşmalarını sürdürdü.