Kanser hakkında yanlış bilinenler

Kanser hakkında doğru bilinen yanlışlar nelerdir? Riskli hastalıklar kategorisinde bulunan kanser hastalıkları hakkında yanlış bilinen doğrular.

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Kanser hakkında yanlış bilinen doğrular nelerdir? Kanser hakkında bilinmesi gerekenler nelerdir? Pek çoğumuz kanser hakkında duyduğumuz her biligiyi beynimizin bir köşesine kaydediyoruz. Ancak bu bilgilerin doğruluk payı tartışılıyor. Riskli hastalıklar kategorsine eklediğimiz kanser hastalıklarına karşı pek çok önlem alıyoruz veya duyduğumuz bilgiler doğrultusunda hayatımızdan bir çok şeyi uzak tutuyoruz. Doğru sandığımız veya yanlış zannettiğimiz bilgiler doğrultusunda Okan Üniversitesi Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Metin Güden, kanseri ve kanserde doğru bilinen yanlışları açıkladı.