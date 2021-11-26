BIST 1.776
DOLAR 12,44
EURO 14,07
ALTIN 710,87
HABER /  GÜNCEL

Türkiye, Nu varyantı sebebiyle 5 ülkeden seyahatleri durdurdu

Türkiye, Nu varyantı sebebiyle 5 ülkeden seyahatleri durdurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Nu varyantı kaynaklı artan vakalar nedeniyle bu geceden itibaren Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den Türkiye'ye gelişlerin yasaklandığını açıkladı.

Abone ol

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Nu varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle bu geceden itibaren 5 ülkeden Türkiye'ye gelişlerin yasaklandığını duyurdu.

5 ülkeden gelenlere izin verilmeyecek
Açıklamasını "Tedbir" olarak duyuran Bakan Koca, "Nu varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den ülkemize tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımız yoluyla bu geceden itibaren seyahat edilmesine izin verilmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Kabusun yeni adı: Nu
Zira İngiliz bilim insanları şimdiye kadar en fazla mutasyona uğrayan yeni bir varyantın ortaya çıktığını açıkladı. 'Nu' adı verilen varyantın dünyadaki en yaygın varyant olan 'Delta' dahil tüm varyantlardan daha tehlikeli olabileceği düşünülüyor.

Ülkeler birer birer harekete geçiyor
Günün erken saatlerinde İngiltere, koronavirüsün B.1.1.529 suşunun yayılması nedeniyle Güney Afrika ve Botsvana da dahil olmak üzere altı güney Afrika ülkesinden 28 Kasım'a kadar uçuşları yasakladı. İngiltere'nin bu kararından saatler sonra Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen söz konusu varyant nedeniyle Güney Afrika'dan uçuşları yasaklamayı önereceklerini duyurdu.

DSÖ, varyantla ilgili zamana ihtiyaç olduğunu açıkladı
Aşıya dirençli olabileceği düşünülen koronavirüs varyantı nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), uzman toplantısı düzenleyeceğini duyurmuştu. DSÖ'den yapılan açıklamada yeni varyantın anlaşılabilmesi için birkaç haftaya ihtiyaç duyulduğu bilgisinin altı çizildi.

ÖNCEKİ HABERLER
HDP'li Leyla Güven'e terör örgütü propagandası yapmak suçundan 5 yıl hapis
HDP'li Leyla Güven'e terör örgütü propagandası yapmak suçundan 5 yıl hapis
Ücretsiz Kripto Eğitimi İçin Tıklayın
Ücretsiz Kripto Eğitimi İçin Tıklayın
Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması
Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması
Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan HDP'li tutuklandı
Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan HDP'li tutuklandı
Trabzonspor'da Uğurcan Çakır imzayı atıyor!
Trabzonspor'da Uğurcan Çakır imzayı atıyor!
Türkiye 26 Kasım 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 26 Kasım 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
DEİK'ten kur piyasasındaki hareketliliğe ilişkin açıklama
DEİK'ten kur piyasasındaki hareketliliğe ilişkin açıklama
Putin, Aliyev ve Paşinyan, Soçi'de bir araya geldi
Putin, Aliyev ve Paşinyan, Soçi'de bir araya geldi
Mandalinanın faydaları aman çekirdeğine dikkat edin!
Mandalinanın faydaları aman çekirdeğine dikkat edin!
Prof. Dr. Faruk Yorulmaz: Aşı karşıtlığı vaka sayısının düşmesini engelliyor
Prof. Dr. Faruk Yorulmaz: Aşı karşıtlığı vaka sayısının düşmesini engelliyor