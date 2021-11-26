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Faturalardan kalkan TRT payı dolandırıcıları harekete geçirdi

Faturalardan kalkan TRT payı dolandırıcıları harekete geçirdi

Geçtiğimiz günlerde meclisten geçen TRT payının faturalardan kaldırılmasına yönelik düzenleme sonrası harekete geçen dolandırıcılar vatandaşları arayıp alacaklı olduklarını belirterek tuzağa düşürmeye çalışıyor.

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Telefon üzerinden kendini asker, polis ve savcı gibi sahte kimliklerle tanıtarak bu zamana kadar çok sayıda kişinin milyon liraları bulan parasını alarak ortadan kaybolan dolandırıcılar bu yöntemin ifşa olmasının ardından şimdi de alacaklı fatura yalanı ile vatandaşı tuzağına düşürmeye çalışıyor.

Geçtiğimiz günlerde meclisten geçen bir düzenleme ile faturalardan kaldırılan TRT payını oyunlarına alet eden dolandırıcılar Türkiye Varlık Fonundan aradıklarını söyleyerek doğalgaz, su, elektrik gibi faturalardan dolayı vatandaşların alacaklı olduğunu söylüyor.

Kargo ile gönderilen evrakların imzalanması isteniyor

Kendilerine bu paranın iadesinin nasıl yapılacağını soranlara ise kargo üzerinden bir takım evraklar yollayarak bu evrakların imzalanarak tekrardan taraflarına gönderilmesi isteniyor.

Söz konusu evrakların imzalanıp geri yollanması halinde ise faturalar üzerinden alacaklı olunan bedelin hesaba yatırılacağı belirtiliyor.

"Böyle bir uygulama yok"

Yetkililer böyle bir uygulamanın ve geriye dönük TRT payı ödemesi gibi bir durumun olmadığının altını çizerek vatandaşlara kendilerine gelen bu yöndeki telefonlara itibar etmemesi ve ilgili makamlara şikayet etmeleri yönünde uyarıda bulunuyor.

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