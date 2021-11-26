Fuat Oktay: 2022 yılında zırhlı araçlar ilk kez yerli motorla teslim edilecek

1500 beygirlik ilk motorumuz BATU'nun ateşlemesi başarıyla gerçekleştirildiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "2022'de Sungur portatif alçak irtifa hava savunma füzesi, AKYA harp torpidosu, MAM-T ve Atmaca teslimatlarına başlanacak, dikey atım sisteminin karadan atışlı testleri gerçekleştirilecek, yeni tip denizaltı projesinde 2'nci denizaltı havuza çekilecek, zırhlı araçların ilk kez yerli motorla teslimi gerçekleştirilecek" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda Cumhurbaşkanlığının 2022 yılı sunumunu yaptı.

Modernizasyon ve teknoloji geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesine yönelik olarak Savunma Sanayii Başkanlığı'nın çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen Fuat Oktay, şöyle konuştu:

"Savunma sanayisinde adeta bir devrim gerçekleştirilmiştir. Savunma sanayisi sektöründe faaliyet gösteren firma sayımız 1500'ü aşmıştır. 2021'de yüksek faydalı yük taşıma kapasitesine ve uzun havada kalış süresine sahip Akıncı ve Aksungur insansız hava araçlarımızın teslimatlarına başlanmıştır ve Atak helikopterimizin teslimatlarına devam edilmektedir. Hava savunma alanında Hisar A+ sistemi tüm unsurlarıyla teslim edilmiş, harp başlıklı atışında yüksek hızlı hedefi uzak menzil ve yüksek irtifada imha eden HİSAR O+ projesinde seri üretime geçilmiştir. SİPER sistemimizin Blok-1 testleri başlatılmıştır.

"1500 beygirlik BATU'nun ateşlemesi başarıyla gerçekleştirildi"

Zırhlı taktik araçlarımızın güvenlik güçlerimize teslimatı devam etmektedir ve zırhlı amfibi hücum aracının mayın testleri başarıyla tamamlanmıştır. Tank ve muhtelif zırhlı araçlarımızın güç ihtiyacını karşılayacak düzeyde geliştirilen 1500 beygirlik ilk motorumuz BATU'nun ateşlemesi başarıyla gerçekleştirilmiş ve testlerine başlanmıştır. Zırhlı kara araçlarımız ve çeşitli hücum botlarımız özellikle Asya ve Afrika'da yaygın şekilde kullanılmaktadır.

"Zırhlı araçların ilk kez yerli motorla teslimi gerçekleştirilecek"

2022'de HİSAR O+ kızılötesi güdümlü füze teslimatları tamamlanacak. Sungur portatif alçak irtifa hava savunma füzesi, AKYA harp torpidosu, MAM-T ve Atmaca teslimatlarına başlanacak, dikey atım sisteminin karadan atışlı testleri gerçekleştirilecek, yeni tip denizaltı projesinde 2'nci denizaltı havuza çekilecek, zırhlı araçların ilk kez yerli motorla teslimi gerçekleştirilecektir. 2021 yılında Savunma Sanayi Başkanlığına toplam 120 milyon 63 bin lira ödenek tahsis edilmiş, 2022 yılı için ise toplam 153 milyon 974 bin lira ödenek tahsisi öngörülmüştür."