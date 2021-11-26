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Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda proje yönetim ortağı Wood şirketi olacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda proje yönetim ortağı Wood şirketi olacak

KARADENİZ'de bulunan Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi'nin proje yönetim ortağı Birleşik Krallık merkezli global danışmanlık ve mühendislik şirketi Wood olacak.

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TÜRKİYE Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Birleşik Krallık merkezli global danışmanlık ve mühendislik şirketi Wood'u Türkiye'nin Karadeniz kıyısından 150 kilometre açıkta yer alan Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi'nin entegre proje yönetim ortağı olarak atadı.

Projenin ilk etabında entegre proje yönetimi ve mühendislik doğrulama testleri gerçekleştirilecek. Kontrat kapsamında deniz altı üretim sistemi, gaz iletim boru hattı ve Filyos'taki kara işleme tesisinin mühendislik, tedarik ve kurulum süreçlerinin yönetimi de yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Wood Enerji, İnovasyon ve Optimizasyon Başkanı Andy Hemingway, Sakarya Gaz Sahası'nın Türkiye'nin enerji endüstrisinin ve ekonomisinin gelişmesine ve büyümesine önemli katkı sağlayacağını belirterek, "Onlarca yıllık deneyime sahip Wood olarak bu yeni önemli projede TPAO ile uzun süredir devam eden çalışma ilişkimizi sürdürmekten mutluluk duyuyoruz" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin en büyük gaz rezervi olan Sakarya Gaz Sahası 405 milyar metreküp doğal gaz kapasitesine sahip. Boru hattının 2023'te tamamlanmasının ardından günde yaklaşık 10 milyon metreküp doğal gazın taşınması hedefleniyor.

Türkiye, Rusya, Azerbaycan ve İran'dan petrol boru hatlarıyla doğal gaz ithal ederken Nijerya, Cezayir ve ABD dahil olmak üzere birçok ülkeden de sıvılaştırılmış doğal gaz alıyor. Sahanın üretime geçmesiyle birlikte Türkiye'nin doğal gazda dışa bağımlılığının azalması bekleniyor.

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