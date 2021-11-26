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Malezya'nın Ankara Büyükelçisi: Türkiye'ye ihtiyacımız var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Malezya'nın Ankara Büyükelçisi: Türkiye'ye ihtiyacımız var

MALEZYA'nın Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu belirten Malezya'nın Ankara Büyükelçisi Sazali Mustafa Kamal, Türkiye'yi teknoloji gücü açısından beğendiklerini belirterek, "Malezyalı bazı şirketler yatırımcı arıyor. Bu konuda Türk şirketleri Malezya'ya ve Malezyalı firmalara yatırıma davet ediyorum" dedi.

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7. Dünya Helal Zirvesi ve 8. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo, İstanbul Kongre Merkezi'nde devam ediyor.

İslam Ticareti Geliştirme Merkezi (ICDT) ile İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) iş birliğinde düzenlenen zirve kapsamında Malezya'nın Ankara Büyükelçisi Sazali Mustafa Kamal, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Etkinliğe Malezya'nın gıda, turizm, tekstil ve diğer alanlardaki helal üretim ve hizmetlerini anlatmak için katıldıklarını kaydeden Kamal, helal pazarına ilişkin bilgiler verdi.

Küresel salgınla birlikte sağlıklı ve helal üretimin daha fazla önem kazandığını dile getiren Kamal, Türkiye ile Malezya'nın bu konuda iş birliği yapabileceğini söyledi ve "Türkiye ile Malezya ekonomik iş birliği ve karşılıklı yatırımlar konusunda önemli bir fırsata sahip. Özellikle salgın sonrası yeni iş birlikleri yapabilir ve karşılıklı yatırımlarımızı artırabiliriz" yorumunda bulundu.

"İki ülke arasındaki ilişkilerde güzel gelecek bizi bekliyor"

Sazali Mustafa Kamal, Malezya'nın Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu belirterek, "Türkiye'yi teknoloji gücü açısından beğeniyorum. Malezyalı bazı şirketler yatırımcı arıyor. Bu konuda Türk şirketleri Malezya'ya ve Malezyalı firmalara yatırıma davet ediyorum. Karşılıklı güzel iş birliklerine imza atabiliriz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin büyük bir ekonomik güç olduğunu dile getiren Kamal, "İki ülke arasındaki ilişkilerin çok güzel olacağını düşünüyorum. Bizi parlak bir gelecek bekliyor. Dış ticaret hacminde ve karşılıklı yatırımlarda güzel gelişmeler yaşanacaktır" diye konuştu.

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