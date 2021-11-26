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Yunan siyasetçi itiraf etti: Türkiye ile ilgili konularda bizi kaale almıyorlar

Yunan siyasetçi itiraf etti: Türkiye ile ilgili konularda bizi kaale almıyorlar

YUNANİSTAN Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Angelos Syrigos, Avrupa Birliği (AB) ve NATO'nun Türkiye ile ilgili meselelerde aldıkları kararlarda kendilerini kaale almadıklarını söyledi.

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YUNANİSTAN Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Angelos Syrigos, katıldığı bir televizyon kanalında önemli açıklamalarda bulundu.

Son olarak Türkiye ile İspanya arasında imzalanan birtakım anlaşmalara değinen Bakan Yardımcısı, Ankara'nın Almanya gibi diğer Avrupalı ülkelerle de işbirliği içinde olduğunu kaydetti.

Bu anlaşmaların kendilerinin Türkiye ile ilgili şikayetlerine rağmen yapıldığını belirten Syrigos, "Avrupa Birliği (AB) ve NATO, Türkiye ile ilgili aldıkları kararlarında bizi kaale almıyor. Örneğin Almanya ve İspanya halen Türkiye'ye silah sistemleri satmaya devam ediyor" dedi.

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