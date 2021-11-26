Koronavirüse karşı yerli ilaç çalışmasında faz-2 aşamasına geçildi

İSTANBUL Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Durdağı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı üzerinde çalıştıkları ilaçla ilgili, "Klinik faz-2 çalışmamız Mayıs 2021'de 9 farklı merkezde başladı ve çalışmalarımız devam ediyor. Şu ana kadar 225 gönüllü hastamız çalışmaya dahil oldu" dedi.

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TÜBİTAK Kovid-19 Türkiye Platformu içerisine ilaç araştırmalarında görev alarak çalışmalarını yürüten İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Durdağı, ilaç çalışmalarıyla ilgili son gelişmeleri anlattı.

İlaç yeniden konumlandırma yaklaşımları ile farklı hastalıkların tedavisinde kullanılan onaylı ilaçların yeni tip koronavirüste (Kovid-19) belirlenen önemli hedef proteinlerde bilgisayar teknikleriyle taranmasını gerçekleştirdiklerini aktaran Prof. Dr. Serdar Durdağı, bu sonuçlara göre belirlenen ilaç adaylarını deneysel ortama taşıyarak filtreme yaptıklarını ve hangi moleküllerin Kovid-19'a karşı kullanılabilme potansiyellerinin olduğunu öngördüklerini söyledi.

Preklinik testler ile Kovid-19'a karşı etkinliği belirlenen ilacın klinik çalışmaları için gerekli etik kurul ve diğer tüm izinleri ilgili kurumlardan aldıklarını ifade eden Durdağı, "Klinik faz-2 çalışmamız Mayıs 2021'de 9 farklı merkezde başladı ve çalışmalarımız devam ediyor. Şu ana kadar 225 gönüllü hastamız çalışmaya dahil oldu" ifadelerini kullandı.