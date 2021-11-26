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Prof. Dr. Faruk Yorulmaz: Aşı karşıtlığı vaka sayısının düşmesini engelliyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Prof. Dr. Faruk Yorulmaz: Aşı karşıtlığı vaka sayısının düşmesini engelliyor

TRAKYA, aşı karşıtlığı nedeniyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında beklenen azalmayı göremediklerini söyledi.

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TRAKYA Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, bazı hekimlerin basın ve yayın organlarında açıklamalar yaparak vatandaşları aşı konusunda yanlış yönlendirildiğini belirtti.

Bu kapsamda aşı karşıtlığının olumsuz sonuçları da beraberinde getirdiğini vurgulayan Yorulmaz, "Aşıyla ilgili tartışmaları hepiniz izlediniz, ciddi sıkıntılar yaşadık. Onun getirdiği doğal sonuçlardan biri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili vakalarda da ölümlerde de ne yazık ki bu zamana kadar beklediğimiz azalmayı göremedik. Bu kadar çabaya bu sonuç olmamalıydı" dedi.

Yorulmaz, aşı karşıtlarına inanarak hayatını kaybeden insanlara karşı vicdani sorumluluk taşıması gerekenler olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bunu nasıl kendilerine göre haklı gösterebiliyorlar anlamak güç. Kafamızı karıştırıyorlar bu kadar farklı ifadelerle. Hekimler de kimi zaman birbiriyle tümüyle örtüşen şeyler söylemiyor. Acaba hangileri doğru, ne kadar doğru? Bu kadar bilgi var ama bunun kaynağı ne? Yapılan araştırmaların gösterdiği doğru, başka bir şey. Bununla ilgili hiçbir fikrimiz yok. Acaba onların söyledikleri gibi yaparsak hakikaten faydasını görecek miyiz, daha mı kötü olacak? İşte aşı karşıtlarının söylediklerini dinleyenleri gördük, vefat edenlerin büyük bölümünün bu gruptan olduğunu görüyoruz."

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