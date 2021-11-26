Türkiye 26 Kasım 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 361 bin 229 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 24 bin 2 kişinin testi pozitif çıktı, 201 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 119 milyon 987 bin 705'e yükseldi.

Abone ol

Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 24 Kasım 2021 Çarşamba günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 361 bin 229 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 24 bin 2 kişinin testi pozitif çıktı, 201 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 25 bin 341 oldu.

Bakan Koca'dan kritik uyarı

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Salgın hastalığı gündemimizden çıkarmalıyız. Ancak bunu yaparken tedbirlere uymayı terk etmemeliyiz. Mücadele sürekliliği bize başarıyı getirecek. Varyant ve mutasyonlar gündeminizde yer almamalı. Bilim Kurulu'muz sizin için her durumu titizlikle izliyor." dedi.

2. doz aşılama oranı yüzde 81,03 oldu

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 90,50 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 81,03 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 119 milyon 987 bin 705'e yükseldi.