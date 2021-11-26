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2022 FIFA Dünya Kupası yolunda Türkiye'nin rakibi Portekiz oldu

2022 FIFA Dünya Kupası yolunda Türkiye'nin rakibi Portekiz oldu

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz ile eşleşti. Ay-Yıldızlılar rakibini elemesi halinde Dünya Kupası'na katılabilmek için İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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A Milli Futbol Takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalindeki rakibi belli oldu. Türkiye, play-off turu yarı finalinde Portekiz ile eşleşti. Ay-Yıldızlılar rakibini elemesi halinde Dünya Kupası'na katılabilmek için İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu eşleşmeleri şu şekilde:

A Yolu

İskoçya - Ukrayna
Galler - Avusturya

B Yolu

Rusya - Polonya 
İsveç - Çek Cumhuriyeti

C Yolu

İtalya - Kuzey Makedonya
Portekiz - Türkiye

Dünya Kupası'na gidiş yolu

Play-off'ta karşılaşmalar tek maç üzerinden oynanacak. Yarı finallerde seri başı takımların ev sahibi avantajı olacak. Finale kalacak 6 takımdan 3'ü, Avrupa'dan Katar'a gidecek son ülkeler olacak. Play-off'larda yarı final maçları 24 Mart, final maçları ise 29 Mart'ta yapılacak.

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