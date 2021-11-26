HDP'li Leyla Güven'e terör örgütü propagandası yapmak suçundan 5 yıl hapis
HAKKARİ'de eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Leyla Güven, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 5 yıl hapisle cezalandırıldı.Abone ol
Eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Leyla Güven'in Hakkari'de 13 Şubat 2020'de katıldığı bir programda yaptığı konuşmada terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.
3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan sanık Güven beraatini talep etti.
Sanık avukatının savunmasını dinleyen mahkeme heyeti Güven'in 'terör örgütü propagandasını yapmak' suçundan 5 yıl hapsine karar verdi.