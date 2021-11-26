Trabzonspor'da Uğurcan Çakır imzayı atıyor!
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın ücretinde iyileştirme yaparak yetenekli eldivenin mevcut sözleşmesini 2 yıl uzatma kararı aldı.Abone ol
Trabzonspor, Avrupa devlerinin peşinde olduğu 25 yaşındaki kaleci Uğurcan Çakır hakkında karar verdi.
Ajansspor'da yer alan habere göre; bordo mavili ekip, yetenekli eldivenin ücretinde iyileştirme yaparak mevcut sözleşmesini 2 yıl uzatacak.
Haberde, şu anda garanti bonuslarla birlikte 8.5 milyon TL kazanan Uğurcan Çakır'a yeni mukavele kapsamında garanti bonuslar hariç 9 milyon TL ödeneceği belirtildi.
BONSERVİS BEDELİ 20 MİLYON EURO
Trabzonspor yönetimi, yaz döneminde Uğurcan Çakır'ın bonservis bedelini 20 milyon Euro olarak belirlemişti.
Süper Lig'de bu sezon 12 maçta forma giyen Uğurcan Çakır kalesinde 11 gol gördü ve 3 maçta kalesini gole kapadı.