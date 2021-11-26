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Stefan Kuntz kura hakkında açıklamalarda bulundu

Stefan Kuntz kura hakkında açıklamalarda bulundu

A Milli Takım'ın, 2022 Dünya Kupası Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz ile eşleşmesinin ardından Stefan Kuntz, "Neler yapabileceğimizi göreceğiz" dedi.

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Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu son maçında A Milli Takımımız, Karadağ'ı deplasmanda yenerek 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turuna katılmaya hak kazanmıştı.

Ay-Yıldızlı takımın yarı finalindeki merakla beklenen rakibi açıklandı.

"Portekiz'i istemem" demişti
Milli takımın çekilen kura sonuçlarında Portekiz ile eşleşmesi, akıllara Stefan Kuntz'un, "Büyükannemin söylediği bir söz var, etki edemeyeceğiniz şeylerle alakalı fazla düşünmemeniz lazım. Rakiplerimizin hepsi güçlü. Statü gereği ilk maçı deplasmanda oynayacağız. İlla ki bir yorum yapılacaksa, Portekiz ve İtalya deplasmanlarına gitmemeyi tercih ederim" sözlerini getirdi.

Kuntz: Göreve geldiğimden beri gördüklerim umut veriyor
Öte yandan Portekiz ile olan eşleşmeyi değerlendiren Kuntz, en zor yolun C Yolu olduğunu kaydederek, "Biz de oradayız. Ancak takım olarak, ekip olarak, ben göreve başladığımdan beri gördüklerim bana büyük bir umut veriyor. Buraya kadar geldik, bundan sonra da neler yapabileceğimizi göreceğiz hep beraber" dedi.

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