Adana Demirspor ile Kasımpaşa eşitliği bozamadı

üper Lig'in 14. haftasında Adana Demirspor ile Kasımpaşa, 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla yenilmezlik serisini 3 maça çıkararak 20 puana ulaşan Adana Demirspor gelecek hafta Trabzonspor'a konuk olacak. Ligdeki son 3 maçında da galibiyete ulaşamayan ve haftayı 10 puanla tamamlayan Kasımpaşa ise Beşiktaş'ı ağırlayacak.Abone ol
5. dakikada Adana Demirspor'da Yunus Akgün'ün ortasında ceza sahası içinde Assombalonga'nın kafa vuruşunda top kaleci Harun Tekin'de kaldı.
8. dakikada Adana Demirspor'da Vargas'ın ceza sahası dışından sert şutunda top üstten dışarı çıktı.
9. dakikada Adana Demirspor'da Vargas'ın ceza sahası sol çaprazından şutunda top üst direkten oyun alanına döndü.
43. dakikada topla ceza sahasına giren Assombalonga hakimiyetini yitirince kaleci Harun Tekin meşin yuvarlağa sahip oldu.
45. dakikada topla ceza sahasına giren Vargas'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Harun Tekin'de kaldı.
45+1. dakikada ceza sahasında topu önünde bulan Jorgensen'e savunma müdahale etti. Savunmadan seken topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.
İlk yarı golsüz tamamlandı.
50. dakikada Adana Demirspor'un sağ taraftan kullandığı köşe atışında Vargas'ın ortasında ön direkte Samet Akaydın'ın kafa vuruşunda top üst direğe çarparak dışarı çıktı.
54. dakikada Hadergjonaj'ın sağ kanattan ortasında kale sahası içinde Jorgensen'in kafa vuruşunda top kaleci Muric'te kaldı.
62. dakikada sağ çaprazdan Akintola'nın sert şutunda kaleci Harun Tekin topu uzaklaştırdı.
67. dakikada Rassoul'ın sol kanattan yerden ortasında ön direkte topla buluşan Assombalonga'nın vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
78. dakikada ceza sahası içinde sağ çaprazda topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın vuruşunda top savunmadan döndü.
86. dakikada ceza sahası dışında topu kontrol eden Yusuf Erdoğan'ın vuruşunda direğe çarpan meşin yuvarlak dışarı çıktı.
87. dakikada Yusuf Erdoğan'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Umut Bozok, Muric ile karşı karşıya kaldı. Umut Bozok'un vuruşunda kaleci Muric topu ayaklarıyla kornere çeldi.
Karşılaşma golsüz sona erdi.
Adana Demirspor: 0 - 0 :Kasımpaşa
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Erkan Özdamar, Hakan Karabalcık, Cemil Tunç
Adana Demirspor: Muric, Svensson, Samet Akaydın, Simon Deli, Rassoul, Sinan Kurt, Stambouli, Akintola, Yunus Akgün (Dk. 82 Metehan Mimaroğlu), Vargas (Dk. 71 Bjarnason), Assombalonga
Kasımpaşa: Harun Tekin, Hadergjonaj, Donk, Bruma, Sakıb Aytaç, Yusuf Erdoğan (Dk. 90+2 Mortadha), Doğucan Haspolat, Hajradinovic, Varga (Dk. 68 Tarkan Serbest), Umut Bozok, Jorgensen (Dk. 89 Ahmet Emin Engin)
Kırmızı kart: Dk. 90+2 Hakan Kutlu (Kasımpaşa Teknik Direktörü)
Sarı kartlar: Dk. 39 Hadergjonaj, Dk. 56 Hajradinovic, Dk. 90+2 Yusuf Erdoğan (Kasımpaşa), Dk. 52 Rassoul, Dk. 90+2 Samet Akaydın (Adana Demirspor)