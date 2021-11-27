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Ankara 2 Nolu Baro'da seçim heyecanı

Ankara 2 Nolu Baro'da seçim heyecanı

Çoklu baro sisteminde İstanbul'un ardından Ankara'da seçim heyecanı yaşanıyor. Seçimlerde başkanlık için üç aday yarışırken, seçimlerin favori ismi olan Avukat Mehmet Hakan Yılmaz listesini açıkladı.

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ANKARA 2 Nolu Barosu seçimlerinde geri sayım başladı. Üç adayın yarışacağı seçimlerde başkan adayı Avukat Mehmet Hakan Yılmaz listesini açıkladı.

Avukatlar, İstanbul'un ardından Ankara'da 2 Nolu Baro için sandık başına gidiyor. Çoklu baro sistemi için ilk kez sandık kurulurken Ankara'da üç adayın 2 Nolu Baro için yarışacağı kaydedildi.

“Genç Baro Genç Başkan”

Adaylar pazar günü yapılacak seçimler öncesi listelerini de açıklamaya başladı. “Genç Baro Genç Başkan” sloganıyla yola çıkan Avukat Mehmet Hakan Yılmaz, dün akşam saatlerinde yönetim, disiplin ve denetim kurulu üye listesini kamuoyu ile paylaştı.

Avukat mesleğinin imkan ve olanaklarını artırmak için yola çıktıklarını ifade eden Yılmaz, hiçbir ayrım yapmadan tarafsız ve eşitlik ilkesi çerçevesinde tüm meslektaşlarıyla birlikte yol yürüyeceklerini söyledi. Yılmaz, Seçilmeleri halinde bağımsız ve şeffaf bir yönetim anlayışı sergileyeceklerini belirtti. 

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