BIST 1.776
DOLAR 12,37
EURO 14,01
ALTIN 713,05
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İzmir'de trans birey cinayeti

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
İzmir'de trans birey cinayeti

İZMİR'in Konak ilçesinde, iddiaya göre trans birey olduğu ileri sürülen A.Y. (22), tartıştığı kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Abone ol

Olay, dün akşam 20.30 sıralarında Basmane Gar önünde meydana geldi. Trans birey olduğu iddia edilen A.Y. ile kimliği belirsiz bir kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirsiz kişi, A.Y.'yi göğsünden bıçakladı.

Bıçaklı saldırgan olay yerinden kaçarken, yaralanan A.Y. yolun karşısına geçerek lokantadaki vatandaşlardan yardım istedi. A.Y. bu sırada kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

A.Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan A.Y., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. A.Y.'nin cenazesi, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için harekete geçti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Bursa'da lodos hayatı felç etti: Binanın duvarı yıkıldı, ağaçlar yolları kapattı
Bursa'da lodos hayatı felç etti: Binanın duvarı yıkıldı, ağaçlar yolları kapattı
Ücretsiz Kripto Eğitimi İçin Tıklayın
Ücretsiz Kripto Eğitimi İçin Tıklayın
Ankara 2 Nolu Baro'da seçim heyecanı
Ankara 2 Nolu Baro'da seçim heyecanı
Stefan Kuntz kura hakkında açıklamalarda bulundu
Stefan Kuntz kura hakkında açıklamalarda bulundu
Adana Demirspor ile Kasımpaşa eşitliği bozamadı
Adana Demirspor ile Kasımpaşa eşitliği bozamadı
Başakşehir'in serisini Altay bitirdi
Başakşehir'in serisini Altay bitirdi
Dünya Sağlık Örgütü, yeni koronavirüs varyantına "Omicron" ismini verdi
Dünya Sağlık Örgütü, yeni koronavirüs varyantına "Omicron" ismini verdi
Yüzümüzdeki sivilcelerin nedenleri nelerdir hastalık habercisi olabilir!
Yüzümüzdeki sivilcelerin nedenleri nelerdir hastalık habercisi olabilir!
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hastaneye kaldırıldı
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hastaneye kaldırıldı
Türkiye, Nu varyantı sebebiyle 5 ülkeden seyahatleri durdurdu
Türkiye, Nu varyantı sebebiyle 5 ülkeden seyahatleri durdurdu