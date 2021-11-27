BIST 1.776
DOLAR 12,37
EURO 14,01
ALTIN 713,05
HABER /  POLİTİKA

Temel Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e adaylık teklifi açıklaması

Temel Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e adaylık teklifi açıklaması

Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanlığına aday olmasına dair bir görüşme olacağı iddiasıyla ilgili konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Gül cumhurbaşkanlığı yapmış, tecrübesi olan eski bir arkadaşımız, kendisiyle istişare etmeyi faydalı bulduğum için görüşmeye gidiyorum, bir teklif götürmüyorum” dedi.

Abone ol

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile yakın bir zamanda görüşeceğini açıklayan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, söz konusu ziyarete ilişkin olarak konuştu.

Sözcü yazarı Ruhat Mengi’nin Karamollaoğlu’nun Abdullah Gül ziyaretine ilişkin olarak görüşlerine yer verdiği bugünkü köşesi aynen şöyle:

"Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile yakın bir zamanda görüşeceğini açıkladıktan sonra iktidara yakın gazeteciler köşelerinde ve televizyonlarda “Karamollaoğlu'nun bu görüşmesinin Gül'ün cumhurbaşkanlığına aday olması konusunu tekrar gündeme getireceğini” birçok kez ifade ettiler.

Hürriyet Yazarı Abdülkadir Selvi, Gül ile yetinmeyerek İmamoğlu ve Yavaş'ın isimlerinin de yeniden denkleme gireceğini, iş cumhurbaşkanı adayını belirlemeye gelince onların ve Kılıçdaroğlu'nun önünü keserek Gül'ün önünü açacaklarını iddia etti. “Muhalefet cephesinde bu tür değerlendirmelerin yapıldığını” belirtti.

Bu iddiada ne kadar doğruluk payı olduğunu siyasetçilerle görüşmelerini sürdüren Karamollaoğlu'na sordum. Söylediklerini aynen aktarıyorum:

"Cumhurbaşkanı adaylığı gibi bir gündem yok"

“Gül cumhurbaşkanlığı yapmış, tecrübesi olan eski bir arkadaşımız, kendisiyle istişare etmeyi faydalı bulduğum için görüşmeye gidiyorum, bir teklif götürmüyorum.

“(Ruhat Mengi: Ama medyada sık sık dile getiriyor, cumhurbaşkanı adayı olması gibi bir ihtimal var mı?) Bu müzakerelerin onunla ilgisi yok, bu konu şimdi gündemde değil. Muhalefet liderlerinin gündeminde değil. Gazeteciler konu bulamayınca bir şey uydurmak mecburiyetini hissediyorlar. Ben o konuyu görüşmek için gitmiyorum, kendisiyle Türkiye'nin sorunları hakkında bir fikir teatisinde bulunmak için gidiyorum, şu anda cumhurbaşkanı adaylığı gibi bir gündem yok.”

İlgili Haberler
Temel Karamollaoğlu'ndan 28 Şubat açıklaması Bu şekilde cezalandırılmasını içime sindiremiyorum
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Dünya otomotiv sektörü Türk mühendislerin geliştirdiği multimedya sistemlerini kullanıyor
Foto Galeri Dünya otomotiv sektörü Türk mühendislerin geliştirdiği multimedya sistemlerini kullanıyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Van'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli'den açıklama
Van'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli'den açıklama
Bitcoin yatırım yapmayı öğrenin
Bitcoin yatırım yapmayı öğrenin
Cumhurbaşkanlığı imzasıyla yeni atama kararları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanlığı imzasıyla yeni atama kararları Resmi Gazete'de
DEVA Partili Metin Gürcan Türk askerlerine çuval geçiren ABD'li askerlere çay ikram etmiş
DEVA Partili Metin Gürcan Türk askerlerine çuval geçiren ABD'li askerlere çay ikram etmiş
2002 yılı bütçesi komisyonda kabul edildi
2002 yılı bütçesi komisyonda kabul edildi
İzmir'de trans birey cinayeti
İzmir'de trans birey cinayeti
Bursa'da lodos hayatı felç etti: Binanın duvarı yıkıldı, ağaçlar yolları kapattı
Bursa'da lodos hayatı felç etti: Binanın duvarı yıkıldı, ağaçlar yolları kapattı
Ankara 2 Nolu Baro'da seçim heyecanı
Ankara 2 Nolu Baro'da seçim heyecanı
Sarımsağın faydaları nelerdir günde 6 diş közlenmiş sarımsağın faydaları nelerdir kilo verdirir mi?
Sarımsağın faydaları nelerdir günde 6 diş közlenmiş sarımsağın faydaları nelerdir kilo verdirir mi?
Stefan Kuntz kura hakkında açıklamalarda bulundu
Stefan Kuntz kura hakkında açıklamalarda bulundu