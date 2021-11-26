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POLİTİKA

Temel Karamollaoğlu'ndan 28 Şubat açıklaması Bu şekilde cezalandırılmasını içime sindiremiyorum

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 28 Şubat davasında ceza alan generallerle ilgili olarak "Ordunun bu kademesine gelmiş insanların bu şekilde cezalandırılmasını içime sindiremiyorum" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Halk TV'de konuştu. Karamollaoğlu, 28 Şubat davasında ceza alan generallerle ilgili olarak tepki çeken ifadeler kullandı. Karamollaoğlu; "Ordunun bu kademesine gelmiş insanların bu şekilde cezalandırılmasını içime sindiremiyorum" dedi.

Halk TV canlı yayınına konuk olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 28 Şubat davasında ceza alan generallerle ilgili konuştu.

Karamollaoğlu, "Ben diyorum ki helalleşme bu noktada, ordunun bu kademesini gelmiş insanların bu şekilde cezalandırılmasını, Türk ordusunun başındaki bu insanların içime sindiremiyorum. 28 Şubat'la ilgili olarak söylüyorum bunu, Bizi rencide etti. Bu noktada, böyle bir tavrın içindeyim ben, bu helalleşme manasına mı gelir, gelmez mi ayrı bir konu" ifadelerini kullandı.

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