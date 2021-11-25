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Yumurta kapama nasıl yapılır tadına bayılacaksınız!

Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi olacak yumurta kapama tarifini denemeye ne dersiniz?

Önce haşlıyoruz sonra tereyağına kapıyoruz. Bir de yağa aromatik malzemeler tam anlamıyla etki ettiği zaman yumurta o kadar leziz oluyor ki anlatamayız. Kahvaltılarınızda sürekli aynı tarz yumurtalar yemekten sıkıldıysanız, bu tarif ile yumurta zevkinize yenilik katabilirsiniz. Oldukça pratik ve farklı bir tarif olduğu için eminiz bir kere denedikten sonra sürekli yapmak isteyeceksiniz. Şimdiden afiyet olsun...

Malzemeler;

9-10 adet yumurta 100 gr tereyağı Tuz Kırmızı toz biber Kimyon Karabiber Haşlamak için su.

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