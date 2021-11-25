ATV Müge Anlı canlı yayında 'tatlı dilli' dolandırıcı Akkuşlu Cüneyt'ten olay sözler

ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına çıkan, günlerdir işlenen 'tatlı dille kadınları ikna edip paralarını dolandıran' ve Akkuşlu Cüneyt olarak bilinen Cüneyt Demiral'ın rahat tavırları Müge Anlı'yı çıldırttı.

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında izleyenlere 'saç baş yoldurtan' bir konu ekranlara getirildi. Geçtiğimiz günlerde 25 yıllık evliliğini noktaladıktan sonra sosyal medyadan tanıştığı Akkuşlu Cüneyt Demiral'a paralarını kaptıran Safiye Çallı'nın programa başvurmasıyla gündeme gelen 'hikaye' gibi olayın baş 'kahramanı' Akkuşlu Cüneyt olarak tanınan yerel şarkıcı Cüneyt Demiral stüdyoda canlı yayına konuk oldu. Dünkü programa telefonla bağlanan ve rahat tavırlarıyla Müge Anlı'ya söyledikleriyle adeta sinir krizi geçirten Cüneyt Demiral için stüdyoya 'dolandırıcılık' iddialarıyla telefon yağdı.

2 evi sattırıp parasını yedi! Canlı yayında yüzleştiler

Facebook’tan tanıştığı türkücü tarafından dolandırıldığını iddia eden Safiye Çallı, Müge Anlı ve ekibine başvurdu. 25 yıllık evliliğinden bir oğlu olan Safiye Çallı, 15 yaş küçük türkücü sevgilisine evlenme vaadiyle Ankara ve Ordu'daki iki evinin parasını kaptırdığını söyledi.

"Safiye ile evlenecektim"

Safiye Çallı ile yüzleşen Cüneyt Demiral “Bana o kadar emeği olan insan. Safiye ile evlenecektim. Defalarca engellememe rağmen beni buldu” dedi.

“Mağdur Kadınları Mutlu Etme Derneği Başkanı mısın?”

Demiral’ın ifadeleri karşısında çıldıran Müge Anlı, Demiral’a “Mağdur Kadınları Mutlu Etme Derneği Başkanı mısın?” diye sordu.