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Bursa'da otomobil sahibinin gözü önünde kül oldu

Bursa’da seyir halindeyken araç biranda alev aldı. Sürücüsü otomobilden canını zor kurtardı. Otomobil sahibinin gözü önünde kül oldu.

Yangın, Kestel ilçesi Elmalık mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobili ile seyir halinde olan sürücü henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı otomobilin motor kısmı alev aldı.

Sürücü canını zor kurtarırken otomobil kısa sürede alev topuna döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil sahibinin gözü önünde kül oldu. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

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