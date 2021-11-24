Oryantal Didem'den olay 'Ekmek paramla oynadılar' iddiası!

Oryantal Didem, şarkıcı Ebru Yaşar ve Defne Samyeli'nin, kendisini alt sahne kadrosunda istemediğini iddia ederek, 'bazı assolistler' dediği kişilerin 'ekmek parasıyla oynadığını' ima etti. Didem Kınalı, pandemi kısıtlamaları nedeniyle maddi olarak zorluk çektiği dönemde borçlarını menajerinin ödediğini söyledi.

Müslüm Gürses'in “Sen vücudunla şarkı söyleyen kadınsın” dediği Oryantal Didem, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklaması ile "Alt kadrolarında ve afişlerinde oryantal istememelerinden çok sıkıldım. Kendi ülkemde artık bu kadar itilmek, kakılmak çok ağrıma gidiyor. O şarkı söylüyor, ben dans ediyorum. Birbirimizden çok ayrı taraftayız" gündeme geldi. Didem'i istemeyen isimlerin Defne Samyeli ve Ebru Yaşar olduğu ortaya çıktı. 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Didem Kınalı, konuya ilişkin ilk kez konuştu.

"Oryantal istememelerinden çok sıkıldım"

Uzun yıllar programlarda dans gösterisi sergileyen Oryantal Didem, katıldığı bir etkinlikte sert açıklamalarda bulundu. Ünlü kadınları hedef alan Didem Kınalı, "Alt kadrolarında ve afişlerinde oryantal istememelerinden çok sıkıldım. Kendi ülkemde artık bu kadar itilmek, kakılmak çok ağrıma gidiyor. O şarkı söylüyor, ben dans ediyorum. Birbirimizden çok ayrı taraftayız" şeklinde konuştu.