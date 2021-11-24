Doğu Perinçek'in Vatan Partisi 'Dolar yasaklansın' istedi
Genel Başkanlığını Doğu Perinçek'in yaptığı Vatan Partisi, sosyal medyadaki resmi hesabından bir video paylaşımında bulunarak doların yasaklanmasını istedi.
Vatan Partisi, döviz kurundaki tarihi artış ile TL'de yaşanan değer kaybınınardından geçmişteki teklifini tekrarlayarak 'Dolar yasaklansın' dedi.
Vatan Partisi resmi Twitter hesabından paylaşılan videoda, "Hep söyledik yine söylüyoruz: Dolar yasaklansın! Türkiye'de Türk Lirası! Serbest piyasa rejimine son! Kontrollü planlı ekonomi! Tek çare Üretim Devrimi!" ifadeleri kullanıldı.