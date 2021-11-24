FOX Ana Haber'den flaş dolar kararı: Olağanüstü durum nedeniyle...

Dolar kurunda yaşanan sert yükselişin ardından FOX Ana Haber flaş bir karar aldı.

Döviz kurlarında günlerdir süren artış bugün öğlen saatlerinden bu yana artışını sürdürürken vatandaşların hayat pahalılığına olan tepkileri de yükseliyor. Olağanüstü durum olduğunu dile getiren FOX Ana Haber de süresini 1,5 saate kadar uzattı.



Ana Haber Spikeri Selçuk Tepeli, “Kimse zarar hesabı yapmıyor gibi gözüküyor. Herkes olan bitenin bu uyuşturucu etkisine kapılmış gibi öyle bakıyor. Neyin ne olduğunu tam anlamıyor” ifadelerini kullanarak ekonomi haberleri vermeye devam etti. Tepeli, zararın çok büyük olduğunu dile getirdi.