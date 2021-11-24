BIST 1.823
DOLAR 12,61
EURO 14,16
ALTIN 727,73
EKONOMİ

FOX Ana Haber'den flaş dolar kararı: Olağanüstü durum nedeniyle...

Dolar kurunda yaşanan sert yükselişin ardından FOX Ana Haber flaş bir karar aldı.

Döviz kurlarında günlerdir süren artış bugün öğlen saatlerinden bu yana artışını sürdürürken vatandaşların hayat pahalılığına olan tepkileri de yükseliyor. Olağanüstü durum olduğunu dile getiren FOX Ana Haber de süresini 1,5 saate kadar uzattı.

Ana Haber Spikeri Selçuk Tepeli, “Kimse zarar hesabı yapmıyor gibi gözüküyor. Herkes olan bitenin bu uyuşturucu etkisine kapılmış gibi öyle bakıyor. Neyin ne olduğunu tam anlamıyor” ifadelerini kullanarak ekonomi haberleri vermeye devam etti. Tepeli, zararın çok büyük olduğunu dile getirdi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İYİ Parti lideri Meral Akşener: Tayyip Bey gel daha fazla tadımız kaçmadan getir sandığı
İYİ Parti lideri Meral Akşener: Tayyip Bey gel daha fazla tadımız kaçmadan getir sandığı
Ücretsiz Kripto Eğitimi İçin Tıklayın
Ücretsiz Kripto Eğitimi İçin Tıklayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel emtiadaki olağan dışılık enflasyonu tetikledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel emtiadaki olağan dışılık enflasyonu tetikledi
CNN Türk canlı yayını karıştı Aytun Çıray söyledi Melik Yiğitel çileden çıktı: Hadsiz kapat telefonu
CNN Türk canlı yayını karıştı Aytun Çıray söyledi Melik Yiğitel çileden çıktı: Hadsiz kapat telefonu
Cübbeli Ahmet'ten dolar kuru yorumu: Doların yeri dolar vatanın yeri dolmaz
Cübbeli Ahmet'ten dolar kuru yorumu: Doların yeri dolar vatanın yeri dolmaz
Nevşehir'de yabancılar birbirine girdi! Yumruklar ve tekmeler havada uçuştu
Nevşehir'de yabancılar birbirine girdi! Yumruklar ve tekmeler havada uçuştu
Aksaray'da kanlar içinde bağırıp çağırdı: Ölürsem de seni öldürürüm
Aksaray'da kanlar içinde bağırıp çağırdı: Ölürsem de seni öldürürüm
İstanbul'da filmleri aratmayan soygun! 7 kilo altını çalıp kayıplara karıştılar
İstanbul'da filmleri aratmayan soygun! 7 kilo altını çalıp kayıplara karıştılar
Sana Söz 5. bölüm ön izleme
Sana Söz 5. bölüm ön izleme
Destan 2. bölüm fragmanı
Destan 2. bölüm fragmanı