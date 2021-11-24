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O Ses Almanya'yı 'Yalan'la sallayan Zeynep Avcı'ya Sıla'dan tam destek! Olay düet

Türk pop müziğinin güçlü sesi Sıla, önceki gün Almanya'nın Mannheim kentinde konser verdi. Türk ve Alman seyircilerin şarkılarına coşkuyla eşlik ettiği Mannheim sahnesinde Sıla, O Ses Almanya yarışmasında Tan Taşçı'nın 'Yalan' şarkısıyla sahneyi inleten Zeynep Avcı'yla düet yaptı.

Sıla, 'The Voice of Germany' yarışmasında sergilediği performansla tanınan Türk yarışmacı Zeynep Avcı'yı sahnesinde ağırladı. Sıla hayranı olduğu öğrenilen Avcı sanatçının 'Oluruna Bırak' şarkısını söyledi. Şarkının bir bölümünde düet yapan ikili seyirciden büyük alkış aldı.

Sıla, Almanya'da uzun zamandır sahneye çıkan Zeynep Avcı'ya Türkiye'de yapmak istediği müzik çalışmalarında da destek olacak.

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