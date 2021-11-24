Hepsi birden sırıttı! Habertürk'te seyirciyi şaşırtan anlar: Erzurumlular kızmasınlar bize

Habertürk ekranlarında yayınlanan ‘Kübra Par’la Açık ve Net’ programında dün akşam yaşanan gülüşme sosyal medyada olay oldu.

Türkiye’de halk ekonomik sorunlarla mücadele etmeye çalışırken Habertürk ekranlarında yayınlanan ‘Kübra Par’la Açık ve Net’ programında yaşananlar ise izleyiciyi şaşırttı. Dün akşam yayınlanan programda, Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, Erzurum’da yaşanan ekmek sorununu aktarırken araya giren Nagehan Alçı “2-3 gündür [ekmek üretilmiyorsa] Erzurumlular ne yapıyorlar?” diye sordu.



Şahin bu soruya “Başka illerden ekmek tedarik ediyorlar” şeklinde cevap verirken CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in “Pasta..” diyerek lafa girmesiyle stüdyodaki herkes gülümsemeye başladı. Söz konusu anlara açıklık getirmeye çalışan Par ise, “Pasta mı yiyorlar?’ diye bir espri yapıldı da… Erzurumlular kızmasınlar bize” diye toparlamaya çalıştı.