BIST 1.827
DOLAR 12,18
EURO 13,65
ALTIN 705,60
MEDYA

Hepsi birden sırıttı! Habertürk'te seyirciyi şaşırtan anlar: Erzurumlular kızmasınlar bize

Habertürk ekranlarında yayınlanan ‘Kübra Par’la Açık ve Net’ programında dün akşam yaşanan gülüşme sosyal medyada olay oldu.

Türkiye’de halk ekonomik sorunlarla mücadele etmeye çalışırken Habertürk ekranlarında yayınlanan ‘Kübra Par’la Açık ve Net’ programında yaşananlar ise izleyiciyi şaşırttı. Dün akşam yayınlanan programda, Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, Erzurum’da yaşanan ekmek sorununu aktarırken araya giren Nagehan Alçı “2-3 gündür [ekmek üretilmiyorsa] Erzurumlular ne yapıyorlar?” diye sordu. 

Şahin bu soruya “Başka illerden ekmek tedarik ediyorlar” şeklinde cevap verirken CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in “Pasta..” diyerek lafa girmesiyle stüdyodaki herkes gülümsemeye başladı. Söz konusu anlara açıklık getirmeye çalışan Par ise, “Pasta mı yiyorlar?’ diye bir espri yapıldı da… Erzurumlular kızmasınlar bize” diye toparlamaya çalıştı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
O Ses Almanya'yı 'Yalan'la sallayan Zeynep Avcı'ya Sıla'dan tam destek! Olay düet
O Ses Almanya'yı 'Yalan'la sallayan Zeynep Avcı'ya Sıla'dan tam destek! Olay düet
Günlük islem fırsatlarından faydalanın
Günlük islem fırsatlarından faydalanın
Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın görev yaptığı okulda anıldı
Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın görev yaptığı okulda anıldı
İYİ Parti lideri Meral Akşener: Tayyip Bey gel daha fazla tadımız kaçmadan getir sandığı
İYİ Parti lideri Meral Akşener: Tayyip Bey gel daha fazla tadımız kaçmadan getir sandığı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel emtiadaki olağan dışılık enflasyonu tetikledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel emtiadaki olağan dışılık enflasyonu tetikledi
CNN Türk canlı yayını karıştı Aytun Çıray söyledi Melik Yiğitel çileden çıktı: Hadsiz kapat telefonu
CNN Türk canlı yayını karıştı Aytun Çıray söyledi Melik Yiğitel çileden çıktı: Hadsiz kapat telefonu
Cübbeli Ahmet'ten dolar kuru yorumu: Doların yeri dolar vatanın yeri dolmaz
Cübbeli Ahmet'ten dolar kuru yorumu: Doların yeri dolar vatanın yeri dolmaz
Ekrem İmamoğlu'ndan olay 24 Kasım Öğretmenler Günü videosu! Sınıfta yoklama aldırdı
Ekrem İmamoğlu'ndan olay 24 Kasım Öğretmenler Günü videosu! Sınıfta yoklama aldırdı
Nevşehir'de yabancılar birbirine girdi! Yumruklar ve tekmeler havada uçuştu
Nevşehir'de yabancılar birbirine girdi! Yumruklar ve tekmeler havada uçuştu
Aksaray'da kanlar içinde bağırıp çağırdı: Ölürsem de seni öldürürüm
Aksaray'da kanlar içinde bağırıp çağırdı: Ölürsem de seni öldürürüm