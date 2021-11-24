A Spor'da Tanju Çolak'tan ilginç çıkış: Bu kadar yabancıyı sevmiyorum

Eski Milli Futbolcu Tanju Çolak'ın yerli futbolcu açıklaması sosyal medyada gündeme oturdu.

Eski milli futbolcu Tanju Çolak, A Spor'da katıldığı bir televizyon programında "Bu kadar yabancıyı sevmiyorum. Bu kadar yabancının Türkiye'ye gelmesine gerek yok. Biz bize yeteriz. Hem milli, hem yerli olalım" açıklamasında bulundu. Sunucunun "Bu arada dede oluyorsun" sözü üzerine de Tanju Çolak "Evet Amerika'ya gidiyoruz yarın, dede olacağız inşallah" diye yanıt verdi.