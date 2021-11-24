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FLASH TV Haberin Kralı canlı yayında Faik Öztürk'ün pilatesle imtihanı... Şekilden şekle girdi

FLASH TV'de yayınlanan Haberin Kralı isimli programın sunucusu Faik Öztürk canlı yayında pilates yapmaya çalışınca komik görüntüler ortaya çıktı. Safiye Soyman'ın hayat arkadaşı Faik Öztürk'ün pilates yaptığı anların görüntüleri sosyal medyada ti'ye alındı.

FLASH TV yeni yayın hayatında birbirinden ilginç görüntülerle sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Haberin Kralı isimli programın sunucusu, ünlü şarkıcı Safiye Soyman'ın hayat arkadaşı Faik Öztürk, canlı yayında pilates eğitmeniyle spor yapmaya çalışınca 'komik' duruma düştü.

Flash Tv programlarında her gün başka bir absürd olay yaşanıyor

2019 yılında biten yayın hayatına 11 Ekim'de yeniden 'merhaba' diyen ve yeniden yayına başlayan Türkiye'nin ilk özel televizyonlarından Flash TV'nin programlarında birbirinden ilginç anlar yaşanıyor. Her programda yaşanan absürd anların videoları sosyal medyada adeta viral oluyor. Son absürd görüntü ise Haberin Kralı programıyla Faik Öztürk'ten geldi. 



Kilo vermek için spora başlamaya karar verdiğini söyleyen Faik Öztürk, sunucusu olduğu Haberin Kralı programının canlı yayında, bir eğitmenle pilates yaptı.

Spor hocası eşliğinde pilates topuyla esneme hareketleri yapmaya çalışınca ortaya ilginç anlar çıktı.

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