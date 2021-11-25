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İstanbul Kadıköy metrosunda dehşete düşüren görüntü! Saldırgan yakalandı işte tartışmanın nedeni...

İSTANBUL Kadıköy - Tavşantepe seferini gerçekleştiren metroda bir şahıs, tartıştığı kadına bıçak çekerek hakaretler savurdu. Yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansırken diğer yolcuların yaşanan olaya tepki göstermemesi dikkat çekti. Emniyet sabah saatlerinde şahsın yakalandığını duyurdu. Tartışmanın nedeni 'maske takmama' çıktı!

İSTANBUL Kadıköy - Tavşantepe seferini gerçekleştiren metronun Bostancı durağına geldiği sırada yolculuk eden bir şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle genç kadınla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle şüpheli şahıs, yanında taşıdığı bıçağı çıkartarak genç kadının üzerine yürüyerek hakaretler savurdu. Çevredeki vatandaşların çaresizce izlediği korku dolu anlar saldırgan şahsın durakta inmesiyle son buldu.

Yaşanan o korku dolu dakikalar başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kadıköy-Tavşantepe metro içerisinde bir kadın şahsı bıçakla tehdit ederek hakaretlerde bulunan şahıs yakalanmıştır" denildi. 

Edinilen bilgiye göre polis ekiplerinin çevrede yaptığı çalışmalar sonucu sosyal medyada yayınlanan görüntülerdeki saldırganın E.Y.(32) olduğu tespit edildi. Yapılan çalışma sonucu saldırgan saat 02.30 sıralarında yakalanarak gözaltına alındı. E.Y.'nin yapılan incelemesinde 20 suç kaydının olduğu anlaşıldı. E.Y.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

Olay maske tartışmasıymış!

Olay, akşam saatlerinde Kadıköy-Tavşantepe metrosunda meydana geldi.  Metro Bostancı istasyonuna geldiği sırada bir erkek yolcu ile kadın yolcu tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesiyle şüpheli şahıs yanında taşıdığı bıçağı çıkartarak genç kadının üzerine yürüyerek hakaretler savurdu. Olay yerinden kaçan saldırgan 02.30 sıralarında polis tarafından yakalandı.

Maske takmadığı için uyarılmış

Saldırganın 32 yaşındaki E.Y. olduğu, uyuşturucu, yaralama, hakaret, mala zarar verme gibi  20 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

E.Y.'nin maske takmadığı için uyarıldığı, bu yüzden de kadına hakaret ve bıçakla tehditte bulunduğu açıklandı.

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