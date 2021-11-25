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DÜNYA

Rusya kargo roketini uzaya gönderdi! 700 kilo ağırlığında

RUSYA, Kazakistan'daki Baykonurm Uzay Üssü'nden içinde gıda malzemelerinin de bulunduğu MS-17 kargo roketini uzaya gönderdi.

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) tarafından Türkiye saati ile 16.06'da Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) MS-17 kargo roketi gönderildi. Ajans tarafından yapılan açıklamada, 31 numaralı rampadan fırlatılan roketin kalkışında herhangi bir sorun yaşanmadığı belirtilirken, ateşlemeden sonra roketin planlanan seyirde ilerlediği kaydedildi.

Rus kozmonotlar Anton Shkaplerov ve Pyotr Dubrov gözetiminde ilerleyen roketin 26 Kasım'da 2 günlük uçuşun ardından TSİ 18.26'da, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki Nauka çok amaçlı modüle kenetlenmesi bekleniyor.
 Rusya Federal Uzay Ajansı tarafından fırlatmaya ilişkin yapılan açıklama ise kargo aracında kaynak ekipmanı, gıda malzemeleri, su arıtma, hijyen malzemeleri ve sıhhi malzemelerden oluşan 700 kilogram ağırlığındaki malzemelerin bulunduğu aktarıldı.

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