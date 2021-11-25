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Trabzon'da amatör maçta kavga! Taraftarlar sahaya girdi: Çöp kutusu fırlattılar

TRABZON 1. Amatör Küme B Grubu’nda Beşikdüzü Yeşilköyspor ile Araklı 1961 takımları arasında Beşikdüzü İlçe Stadı’nda oynanan maçta karşılaşmanın bitiş düdüğü ile birlikte iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı. Sahaya atlayan taraftarlar olayların daha da büyümesine neden olurken, polis ekipleri olayları güçlükle yatıştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşikdüzü Yeşilköyspor’un 2-0 üstünlüğü ile sona ererken, 2. yarıda Araklı ekibi iyi bir futbolla skoru 2-2’ye getirdi. Uzatma dakikalarında bulduğu golle maçı 3-2 konuk Araklı 1961 takımı kazanırken, müsabaka sonrası hakemlerin yönetimine tepki olarak başlayan tartışmalar iki takım oyuncularının kavgasına neden oldu. Önce rakip futbolcular birbirlerine girdi, sonra sahaya atlayan taraftarlar olayların büyümesine neden oldu. Polis ekipleri olayları güçlükle yatıştırırken, sahaya taraftarlarca çöp bidonu fırlatıldı. Çıkan olaylar nedeniyle bazı futbolcu ve taraftarlar gözaltına alındı.

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