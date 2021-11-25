Dolar bu kurdan alınır mı satılır mı? Tunç Şatıroğlu dolar için açıklama yaptı

Dolar 12 lira bandında ilerliyor. Peki dolar alınır mı satılır mı? Piyasa uzmanı Tunç Şatıroğlu kurun düşmeyeceğini doların daha da yükseleceğini söylüyor.

Piyasa analisti Tunç Şatıroğlu da dolar kurundaki gelişmelere ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Şatıroğlu şunları söyledi:

-Ben bir aşırılıklar oldu diye anlattım. Buralardan düzeltme gelmesi lazım. Bu işlerden anlamıyorsanız yapmayın da dedim. Akşamına yangına benzin döken açıklamalar gelince aldı başını gitti. Bizim yaptığımız analiz bir konuşma ile bozulabiliyor.

"Faiz daha da inecek böyle kalmayacak"

Bugün bir yangına benzin dökecek konuşma ya da görevden alma istifaya zorlama olmazsa söylemek zorundayım bunlar piyasayı zorluyor. Böyle durumda ben satmam. Faiz daha da inecek. Böyle kalmayacak. 12'nin de altına gelecek gözüküyor.100 baz puan indirmekle iş bitmeyecek.

"Dolarınızı da altınınızı da satmayın"

Dolarınızın satmayın, gram altınınıza satmayın. Ben altının da gümüşün de çıkacağını ons bazında çıkacağını düşünüyorum. En kötüsünün de geride kaldığını düşünüyorum.

Dolar/TL de geri gelme yaşandı. 12.90 hedefimiz vardı oda geldi ve geri döndü. 12.82'de kapatmış olduğu için 12.90'dan geri döndük diyoruz. 11.72-11.66 bölge destek olmuştur. Konuşmalar olmasaydı kur pazartesi günü daha iyi yerlere çekilebilirdi.

"12.23'ün üzerinde almalısınız"

Alım mı diye soruluyor. Diyelim ki almadınız beklediniz ama 12.23'ün üzerinde kapanıyorsa almalısınız. 12.23'ün altında kalıyorsa o zaman bekleyebilirsiniz. 11.67'nin altında kapandığı zaman düzeltme başlıyor derim. Düzeltme başladığında da ben satmam. Alacaksınız tutacaksınız başka yolu yok. Faiz daha da inecek işin sonu iyiye gitmiyor. 12.40'ın üzerine çıkıyorsa alın daha da fazla beklemeyin.