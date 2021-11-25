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İstanbul'da kayıplara karıştı! Engelli genç kız her yerde aranıyor

İSTANBUL Silivri’de ikamet eden 25 yaşındaki engelli Bircan Öden’den, dün saat 17:00’den bu yana haber alınamıyor. Üzerinde siyah mont, kırmızı kazak ve kot pantolon bulunan Öden’i görenlerin polis ekiplerine bildirilmesi istendi.

Silivri’de yaşayan ve yüzde 40 engelli olan Bircan Öden’den yaklaşık 24 saattir haber alınamıyor. Ailesinin müracaatı üzerine Silivri Emniyet Müdürlüğü ekipleri kayıp genç kızın bulunması için geniş çaplı araştırma başlattı. Polis ekipleri üzerinde siyah mont, kırmızı kazak ve kot pantolon bulunan Öden’i görenlerin polis ekiplerine bildirilmesi istendi.

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